Con un atuendo playero, Elizabeth Hurley anuncia el regreso de una tendencia veraniega.

La actriz, modelo y productora británica Elizabeth Hurley compartió en Instagram un look playero que recupera una tendencia veraniega muy práctica: la falda, o pareo, que se lleva sobre un bikini.

La falda playera, una tendencia veraniega.

En la foto, Elizabeth Hurley posa de espaldas a una pared, frente a unas palmeras en macetas. Sobre su traje de baño negro, luce unos pantalones ligeros y fluidos, atados a la cintura y con aberturas laterales altas, creando la ilusión de una falda pareo. El efecto vaporoso y elegante transforma un sencillo conjunto playero en un look verdaderamente sofisticado. Esta prenda, diseñada para llevarse sobre un bikini, sin duda se convertirá en uno de los imprescindibles de la temporada.

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Una pieza que lleva su propia marca.

Esta elección no fue casual. El atuendo de Elizabeth Hurley pertenece, de hecho, a su propia marca de ropa de playa, lanzada hace unos veinte años. Diseñadora y musa a la vez, Elizabeth Hurley muestra regularmente sus creaciones en su cuenta de Instagram, confirmando su estatus como figura clave en la moda playera. Desempeña su faceta de empresaria con la misma naturalidad con la que desfila por la alfombra roja.

Con este look, Elizabeth Hurley demuestra una vez más que domina las claves de la moda veraniega. Al recuperar la falda sobre el bikini, anuncia el regreso de una tendencia tan elegante como práctica. Sin duda, inspirará a quienes busquen ideas para sus atuendos de verano.