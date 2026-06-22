"Sabía quién era": La revelación de Ester Expósito sobre Kylian Mbappé intriga a los aficionados.

Galardonada en el Festival de Televisión de Montecarlo, Ester Expósito concedió una entrevista en la que una revelación en particular llamó la atención de todos. Cuando el medio Legend le preguntó sobre Kylian Mbappé, cuyo nombre se ha relacionado con el suyo en los últimos meses, la actriz española dejó escapar una breve frase: «Sabía quién era» , lo que inmediatamente intrigó a sus seguidores.

Una breve referencia a Kylian Mbappé

Desde principios de año, el nombre de Ester Expósito se ha vinculado con frecuencia al del futbolista francés, ya que se les ha visto juntos en varias ocasiones. Sin embargo, ninguno de los dos ha comentado públicamente sobre la naturaleza de esta relación. Fiel a su discreción, Ester Expósito solo se ha referido brevemente al tema, limitándose a reconocer que sabe quién es, algo obvio dada la fama mundial del atleta. Ester Expósito también reiteró su deseo de proteger su privacidad, afirmando que no quiere que esta atención mediática eclipse su carrera.

"No sé nada de fútbol."

Más allá de esta alusión, fue sobre todo su relación con el fútbol lo que dejó una huella imborrable. «¡No sé nada de fútbol! Solo he ido a un estadio un puñado de veces en mi vida. En casa, nadie veía los partidos por televisión», confesó a Le Parisien . Y esto, a pesar del fervor que rodea a este deporte en España: «Aunque España es un gran país futbolístico, yo no tengo esa cultura», explicó.

Una paradoja con su nueva película.

Esta confesión resulta aún más "deliciosa" al llegar en un momento particular de su carrera. Ester Expósito acaba de terminar de filmar "Baton", su primera película en inglés, rodada en Estados Unidos, cuya trama gira en torno a una futbolista. "Es un mundo que estoy descubriendo, y con esta película, todo está sucediendo a la vez. Así que estoy empezando a interesarme por él", explica, divertida por la coincidencia.

Una actriz en ascenso

En Montecarlo, Ester Expósito recibió la Ninfa de Oro a la Mejor Actriz Revelación Internacional, un reconocimiento a su ya impresionante trayectoria. Saltó a la fama internacional gracias a la serie "Élite" en 2018, cuando solo tenía 18 años, y desde entonces ha participado en numerosos proyectos para evitar encasillarse. Próximamente la veremos en el thriller "Enfrentados: Marfil" y en "Dante", que se estrenó recientemente en el Festival de Cine de Tribeca.

Entre mesuradas revelaciones sobre su vida privada y una sincera admisión de su desconocimiento del fútbol, Ester Expósito confirma su discreción, decidida a mantenerse centrada en su carrera. Una cosa es segura: con sus proyectos internacionales, la actriz y modelo española seguirá acaparando titulares, sobre todo por su talento.