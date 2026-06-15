Vestida con ropa de playa, Elizabeth Hurley celebra su 61 cumpleaños con un mensaje lleno de optimismo.

Elizabeth Hurley celebró recientemente su 61 cumpleaños con una sonrisa. La actriz y modelo británica conmemoró su cumpleaños en Instagram, compartiendo una foto junto al agua y un mensaje decididamente optimista. Fue una oportunidad para ofrecer una hermosa lección de vida sobre el paso del tiempo.

Un mensaje lleno de optimismo

“¡Feliz cumpleaños a mí!”, escribió Elizabeth Hurley en su publicación. Confesó haber temido durante mucho tiempo que “la vida se volvería menos emocionante con la edad”, antes de darse cuenta de lo contrario. “Amo mi vida ahora”, afirmó, animando a todos a mantener la frente en alto y nunca rendirse. Acompañó esta visión positiva con un sincero agradecimiento a sus “maravillosos amigos y familiares”, así como a sus fans, a quienes elogió por su lealtad. “Este año ya ha estado lleno de emociones, y no puedo esperar a ver qué me depara el futuro”, añadió.

Una aparición a la orilla del agua

Para inmortalizar este momento, Elizabeth Hurley eligió una foto en traje de baño, de cara al agua, sosteniendo una toalla de colores vivos. Conocida por su naturalidad ante la cámara y su imagen radiante, reafirma una vez más su serenidad y confianza, a una edad en la que se acepta plenamente a sí misma. Una imagen que encaja a la perfección con el espíritu luminoso de su publicación.

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Rodeada de sus seres queridos

Como era de esperar, el mensaje desató una oleada de cariño en los comentarios. Entre los más emotivos se encontraba el de su hijo de 24 años, Damian, quien le declaró su amor. La actriz, que afirma encontrar la felicidad en sus seres queridos, también disfruta de un romance perfecto con el músico Billy Ray Cyrus, con quien mantiene una relación desde 2025. La pareja reparte su tiempo entre la granja del artista en Tennessee y la casa de campo de la actriz en Inglaterra. Entre la jardinería, la música y las veladas junto a la chimenea, ella resume su día a día en una sola palabra: «felicidad».

El mensaje de Elizabeth Hurley es mucho más que una simple felicitación de cumpleaños: es una poderosa invitación a seguir adelante con optimismo y gratitud. Al recordarnos que nuestros mejores años no tienen por qué haber quedado atrás, nos transmite un mensaje inspirador que caló hondo en su comunidad. Es la manera perfecta de afrontar el nuevo año con confianza.