Con un vestido drapeado, Kim Kardashian acapara todas las miradas en Mónaco.

Kim Kardashian nunca pasa desapercibida, y su reciente viaje a Mónaco no fue la excepción. En el Gran Premio de Fórmula 1, acaparó todas las miradas con un elegante vestido drapeado color crema de Gucci. Compartió su aparición con sus seguidores de Instagram.

Un vestido drapeado

Para el día de la carrera, Kim Kardashian optó por un vestido largo de punto color crema. El vestido presenta un escote asimétrico y una sola manga larga, delicadamente drapeada sobre un hombro. El fruncido en la cintura le da estructura, mientras que la tela fluida se ajusta al cuerpo antes de caer en cascada hasta el suelo. El drapeado evoca un aire clásico, creando un look a la vez discreto y sofisticado.

Una espectacular espalda descubierta

Si bien el vestido lucía discreto por delante, guardaba una verdadera sorpresa en la espalda. Ampliamente abierto, presentaba un drapeado escultural en la cintura, que añadía un toque dramático al conjunto. Este contraste entre un frente sencillo y una espalda atrevida fue uno de los momentos de moda más comentados del fin de semana en Mónaco.

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Accesorios cuidadosamente seleccionados

En cuanto a los accesorios, Kim Kardashian optó por unas gafas de sol grandes con cristales morados y unos zapatos de tacón negros de Gucci con detalle de estribo. Completó el look con un moño suelto, adornado con algunos mechones que enmarcaban su rostro. Combinó este atuendo con el de su hermana Khloé, quien también vestía de color crema, creando un dúo perfectamente coordinado.

Con este elegante vestido color crema, Kim Kardashian demostró una vez más su maestría en el arte de la imagen. No se la vio ante las cámaras en el Gran Premio de Barcelona el 14 de junio de 2026, lo que sugiere que su presencia fue discreta o simplemente ausente del evento. Queda por ver si volverá a aparecer en un Gran Premio de Fórmula 1 antes de que finalice la temporada 2026, una posibilidad que sin duda reavivaría la atención en torno a sus tan comentadas apariciones públicas.