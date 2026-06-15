"Ambos lucen magníficos": Naomi Watts comparte una nueva foto de boda.

La actriz y productora británica Naomi Watts mantiene una relación relajada con su imagen. Para celebrar el tercer aniversario de su boda con el actor Billy Crudup, compartió en Instagram una foto inédita de su ceremonia nupcial en Nueva York. Una instantánea sencilla, tierna y profundamente luminosa que generó de inmediato una avalancha de comentarios.

Un vestido de Oscar de la Renta en encaje blanco

En la foto, la pareja posa sentada en un banco de madera al aire libre. Naomi Watts luce un sencillo vestido blanco de encaje de Oscar de la Renta. En su mano sostiene un ramo de flores blancas atado con una cinta.

El actor estadounidense Billy Crudup, a su lado, viste un sencillo traje azul marino. La actriz apoya la cabeza en el hombro de su marido, cuyo brazo descansa sobre el respaldo del banco. La composición irradia serenidad. El pie de foto refleja a la perfección la imagen: «Feliz cumpleaños, mi amor ♥️». Sin párrafos emotivos, sin cronología detallada, solo esta sencilla frase que lo dice todo.

Una boda discreta en el corazón de Nueva York.

La boda en cuestión, celebrada en junio de 2023, distó mucho de ser una ceremonia al estilo de Hollywood. En aquel entonces, la pareja optó por casarse en un juzgado de Nueva York, sin ostentación ni ceremonia. "No habíamos planeado nada; queríamos que fuera algo muy sencillo. Incluso compré las flores en una pequeña tienda de comestibles del barrio", confesó Naomi Watts en una entrevista en enero de 2024. Y añadió: "Las envolví con una cinta vieja que guardaba en un cajón. La ceremonia fue muy rápida. Llamamos a algunos amigos a última hora, y los que estaban en la ciudad se unieron a nosotros. Fue realmente emotivo y bonito".

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Una segunda ceremonia en México en 2024.

Un año después de su discreta boda en Nueva York, la pareja celebró una segunda ceremonia, esta vez en México, en junio de 2024. Una ceremonia más oficial, organizada por el hermano de Naomi Watts, el fotógrafo Ben Watts, y rodeada de un círculo de amigos cercanos.

"Ambos son magníficos": Los usuarios de Internet están conmovidos.

En la publicación del aniversario, los comentarios son sorprendentemente unánimes. "Ambos son preciosos", escribió un usuario. "Qué bello ejemplo de amor que llega en el momento justo", añadió otro. Varias celebridades también se unieron a la conversación: la actriz y productora de cine estadounidense Sharon Stone, la actriz y presentadora de televisión estadounidense Niecy Nash-Betts y el presentador de televisión estadounidense Andy Cohen dejaron cálidos mensajes de felicitación.

«Nunca es demasiado tarde, ¿verdad? Nos encontramos ya mayores, y eso es algo realmente valioso», confesó Naomi Watts en 2024. Tres años después de su primer «sí», ella sigue encarnando esta idea: la de una historia de amor que se desarrolla a su propio ritmo, al margen de las convenciones, y que por ello resulta aún más hermosa.