"Pasé mis treinta cuidando de los demás": a los 40, esta actriz comparte su nueva filosofía de vida.

La actriz estadounidense Sasheer Zamata afronta con serenidad una nueva etapa en su vida. En una entrevista con la revista People , durante el estreno de la película "Masters of the Universe", habló sobre las lecciones aprendidas en sus treinta y la mentalidad que espera cultivar para la próxima década.

Cumplir 40 años es un hito marcado por la serenidad.

Sasheer Zamata, quien celebró su cumpleaños el 6 de mayo, afirma que afronta esta nueva década con serenidad. "Me siento bien", confesó, añadiendo que no sabe cómo se supone que debe ser "cumplir 40 años", pero se siente en paz consigo misma. Para celebrar la ocasión, eligió un viaje a Japón, donde se alojó en una cabaña en medio del bosque, contemplando el río cada día. Un descanso que describe como "particularmente tranquilo y reparador".

“Pensar en uno mismo”: una nueva prioridad

Al preguntarle sobre sus intenciones para los próximos años, Sasheer Zamata compartió una reflexión personal. Siente que pasó gran parte de sus treinta "gestionando los asuntos de los demás" y ahora quiere centrarse en sí misma. "Este año, estoy pensando en mí misma", resumió. Esta filosofía, centrada en el autocuidado sin culpa, marca, según ella, "un verdadero cambio de mentalidad".

Proyectos creativos para la próxima década

Este deseo de dedicarse tiempo a sí misma también se manifiesta en actividades creativas. Sasheer Zamata, quien se describe a sí misma como una persona muy práctica, siente pasión por la jardinería y el arte floral. Confiesa que quiere "por fin trabajar con las flores secas" que colecciona, "aprender a tejer a crochet y mejorar su español", una habilidad que considera "difícil". Todos estos pequeños proyectos reflejan su deseo de bajar el ritmo y cultivar sus intereses.

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Una agenda muy apretada en el cine.

En el ámbito profesional, Sasheer Zamata protagoniza la nueva película "Masters of the Universe", donde interpreta a Suzie, compañera de Adam, alias He-Man, personaje interpretado por el actor y cantante británico Nicholas Galitzine. La película, cuyo estreno está previsto para el 5 de junio, también cuenta con la participación de la actriz y productora estadounidense Camila Mendes, el actor y cantante estadounidense Jared Leto, la actriz estadounidense Alison Brie, el actor británico-sierraleonés Idris Elba y la actriz y comediante estadounidense Kristen Wiig.

Tras alcanzar la fama en el programa de comedia estadounidense "Saturday Night Live", del que formó parte entre 2014 y 2017, Sasheer Zamata ha participado desde entonces en una serie de proyectos, entre los que se incluyen las series "Home Economics" y "Agatha All Along".

Al compartir sus reflexiones sobre cumplir cuarenta años, Sasheer Zamata pone de manifiesto una actitud serena y compasiva hacia sí misma. Entre la reorientación personal, los proyectos creativos y una apretada agenda cinematográfica, ilustra una manera tranquila de afrontar esta nueva etapa de la vida, un mensaje que trasciende su propia experiencia.