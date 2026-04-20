Pamela Anderson, de 58 años, está reviviendo esta tendencia del denim de la década de 2000.

Fabienne Ba.
@pamelaanderson / Instagram

Pamela Anderson regresa con fuerza luciendo un estilo inspirado en la estética vaquera, con una silueta de talle alto, ajustada en caderas y muslos, y acampanada en la parte inferior. Este look evoca de inmediato algunos vaqueros icónicos de los 2000. La actriz e icono de la moda demuestra así que las tendencias del pasado pueden conservar toda su vigencia.

Un regreso a los vaqueros "muy entallados".

El vestido que luce Pamela Anderson presenta un corte característico de finales de los 90 y principios de los 2000: cintura muy alta, caderas bien definidas, pierna ajustada y bajo acampanado. Esta estructura realza la silueta, enfatizando las curvas de forma audaz. Si bien durante mucho tiempo se asoció con su imagen de los 90, esta estética regresa ahora con una interpretación diferente: ya no como un simple símbolo generacional, sino como una prenda que refleja una trayectoria, una identidad.

Si bien el corte se mantiene fiel a este espíritu, Pamela Anderson actualiza el look con opciones más discretas: una camiseta minimalista, zapatillas deportivas en lugar de tacones altísimos y un peinado natural. Este contraste refleja una evolución en su imagen, pasando de ser un ícono cuidadosamente construido a una mujer que afirma su estilo con mayor sencillez.

Una tendencia que resuena en las redes sociales.

La popularización de esta silueta inspirada en los años 2000, tanto en redes sociales como en eventos públicos, amplifica su impacto en las generaciones más jóvenes. Estas reconocen de inmediato códigos visuales familiares, actualizados a los gustos actuales. Las marcas de mezclilla, por su parte, siguen la tendencia ofreciendo cortes de cintura alta, ajustados y ligeramente acampanados, demostrando que esta dirección estilística va más allá de la mera nostalgia.

En definitiva, el regreso de Pamela Anderson es mucho más que un simple guiño a los años 2000. Demuestra la capacidad del denim estructurado para trascender el tiempo reinventándose. Al reinterpretar con seguridad estos cortes, Pamela Anderson ofrece una versión contemporánea de un estilo del pasado, donde la actitud prima sobre la edad y la moda se convierte en un lienzo para la expresión personal.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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