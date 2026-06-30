La cantante Tate McRae, vestida con ropa de playa, se suma a la tendencia de estampados de esta temporada.

Anaëlle G.
@tatemcrae / Instagram

La cantautora canadiense Tate McRae compartió en Instagram una foto soleada junto al mar, luciendo un atuendo playero que sin duda llamó la atención. ¿El motivo? Su estampado de vaca, uno de los diseños más de moda del verano de 2026. Un look relajado y veraniego, fiel a su estilo.

Un conjunto de playa con estampado de vaca

Para este momento de relajación, Tate McRae optó por un conjunto de dos piezas en blanco y negro adornado con el famoso estampado de vaca. Compuesto por un top triangular y una braguita que se ata a los lados, el diseño apostó por la sencillez para resaltar mejor su estampado gráfico.

Accesorios minimalistas

Para complementar este atuendo, Tate McRae optó por una elegancia discreta. Se centró en unos pocos accesorios cuidadosamente seleccionados: unas gafas de sol oscuras, un collar con colgante y delicadas pulseras. Este enfoque minimalista permitió que el estampado de vaca, la verdadera pieza central del look, acaparara toda la atención. Prueba de que un estampado llamativo a menudo habla por sí solo.

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El estampado de vaca, la estrella de la temporada.

Este estilo está causando sensación porque se inspira en una de las tendencias más importantes del momento. Tradicionalmente asociado al estilo western, el estampado de vaca se ha consolidado, temporada tras temporada, como un motivo clave en la moda veraniega. Hoy en día, se puede encontrar en ropa de playa, pero también en vestidos, accesorios y zapatos. ¿Su atractivo? Un estilo gráfico, retro y fácil de llevar que conquista a un público cada vez mayor.

Una cantante en la cima

Esta aparición llega en un momento especialmente exitoso para Tate McRae. Tras alcanzar la fama con sus éxitos pop, se ha consolidado como una de las cantantes jóvenes más destacadas de su generación, cosechando éxitos musicales y apariciones de gran repercusión. Tanto en el escenario como en las redes sociales, cultiva una imagen vibrante y moderna, seguida por millones de fans en todo el mundo.

Con este conjunto playero con estampado de vaca, Tate McRae luce un look veraniego y a la última moda. Al adoptar uno de los estampados clave de la temporada, reafirma su estilo y su buen gusto para las tendencias actuales. Como era de esperar, esto sin duda encantará a sus fans, quienes se sienten cautivados por este look veraniego.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
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