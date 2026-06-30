A sus 68 años, Sharon Stone regresa a las primeras filas de la Semana de la Moda de París.

Fabienne Ba.
@sharonstone / Instagram

La actriz estadounidense Sharon Stone protagonizó un regreso triunfal a las pasarelas, más de treinta años después de su última aparición. Cerró el desfile de VETEMENTS, generando sorpresa y emoción entre el público.

Una silueta renovada para la oficina

Fue en el desfile de VETEMENTS Primavera/Verano 2027, presentado el 26 de junio de 2026 durante la Semana de la Moda Masculina de París, donde Sharon Stone hizo su memorable regreso a la pasarela. Lució una camisa gris combinada con una corbata blanca, en un estilo clásico y formal. Esta prenda se combinó con un blazer color crema de corte amplio y hombros estructurados, que aportó una dimensión arquitectónica a la silueta general.

Esta prenda básica, heredada de los códigos de vestimenta de oficina, fue cuidadosamente subvertida mediante la elección de un pantalón particularmente llamativo. Este enfoque ilustra a la perfección la filosofía de la marca VETEMENTS: reinterpretar los clásicos del vestuario urbano a través de la estética pop y la moda deconstructiva.

Botas altas de charol para romper las reglas.

El detalle que transformó esta silueta en una auténtica declaración de moda reside en la elección de la parte inferior. Donde cabría esperar unos pantalones clásicos de corte sastre o una falda lápiz tradicional, Sharon Stone optó por unas botas altas de charol negro. Este contraste entre la parte superior estructurada, que recuerda a la ropa de oficina, y la parte inferior atrevida, propia de la ropa de noche, ilustra a la perfección el enfoque estilístico de la marca VETEMENTS.

Una presencia magnética en el podio

Más allá del vestuario, fue la presencia escénica de Sharon Stone lo que realmente cautivó al público. Fiel a su imagen de "mujer fuerte", la actriz cerró el espectáculo con paso firme y una mirada particularmente intensa, que recordaba sus icónicas apariciones en la década de 1990. Esta aparición generó gran expectación, en parte porque sacó a la luz un aspecto poco conocido de la carrera de Sharon Stone. Antes de convertirse en la inolvidable estrella de "Instinto Básico" en 1992, la actriz estadounidense comenzó su carrera como modelo.

Este enfoque cuestiona el lugar que ocupan las llamadas mujeres maduras en el mundo de la moda.

Más allá del evento en sí, la aparición de Sharon Stone plantea una cuestión más amplia: la representación de las mujeres maduras en la industria de la moda. Durante décadas, las pasarelas estuvieron reservadas casi exclusivamente para figuras jóvenes, en una lógica de discriminación por edad que ha sido ampliamente criticada. En las últimas temporadas, varias casas de moda han optado por invitar a modelos mayores a desfilar, en un movimiento gradual hacia la diversificación de los cánones de belleza. La elección de Sharon Stone, a sus 68 años, se alinea perfectamente con este cambio fundamental, que está transformando paulatinamente el panorama de las pasarelas.

Con su regreso a la pasarela de VETEMENTS, Sharon Stone protagonizó uno de los momentos más memorables de la Semana de la Moda de París. Confirmó una vez más su estatus de icono atemporal, capaz de convertir una simple aparición en un auténtico acontecimiento cultural.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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