Jessica Alba comparte un recuerdo de su embarazo y conmueve a los usuarios de internet.

Para conmemorar el Día de la Madre, que se celebra en Estados Unidos el 10 de mayo de 2026, Jessica Alba compartió un emotivo carrusel de fotos en Instagram. La actriz y empresaria estadounidense alternó imágenes familiares, momentos cotidianos y una impactante foto del pasado: una imagen de su barriga de embarazada durante su tercer embarazo en 2017. Esta íntima retrospectiva, acompañada de un extenso mensaje dedicado a sus hijos y a su propia madre, conmovió profundamente a sus seguidores.

Una carta de amor a sus hijos

En el pie de foto de su publicación, Jessica Alba se dirige directamente a sus tres hijos con tiernas palabras: "A mis bebés, mis corazones que caminan fuera de mi cuerpo. La vida que tenemos supera mis sueños más salvajes, y el amor que compartimos es profundo y poderoso. Nada le da más sentido a mi vida que ustedes tres". Continúa describiéndose a sí misma como su ancla: "Siempre seré su ancla, su red de seguridad, los brazos que los sostienen y los consuelan, y la animadora que los apoya y los anima a superar todos los límites".

Un mensaje de una sinceridad excepcional, que resuena especialmente en el contexto de este primer año posterior al divorcio: Jessica Alba formalizó su separación de Cash Warren, su esposo durante dieciséis años, a principios de 2025.

Un homenaje a su propia madre.

Antes de dirigirse a sus hijos, Jessica Alba quiso homenajear a la mujer que la crió: su madre, Cathy Alba. "Te quiero. Me encanta el tiempo que pasamos juntas. Estoy muy agradecida de que hayamos podido superar juntas todos los altibajos; siempre has estado ahí para mí. Soy quien soy gracias a todo lo que te hace ser tú", escribió la actriz. Este emotivo mensaje subraya la importancia de los lazos intergeneracionales entre mujeres y refleja a la perfección el espíritu del Día de la Madre.

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Una foto de embarazo memorable

Una foto en particular llamó la atención de los fans: una imagen frente al espejo de 2017 que muestra a Jessica Alba embarazada. En ese momento, la actriz esperaba a su hijo Hayes, quien nació el 31 de diciembre de ese año. Es una imagen íntima que ya había compartido en redes sociales en aquel entonces, y que ahora recupera como un recuerdo entrañable.

Bajo la publicación, muchos internautas elogiaron la belleza de esta retrospectiva y la sinceridad del mensaje. Otros destacaron que Jessica Alba es una de las voces más auténticas sobre la maternidad en Hollywood. Fundadora de "The Honest Company", una marca diseñada para familias, la actriz siempre ha hecho de su rol como madre un pilar fundamental de su identidad, la cual comparte abiertamente con sus millones de seguidores.

Con esta publicación, Jessica Alba comparte uno de sus mensajes más personales del año. Combinando recuerdos de su embarazo, tiernas palabras para sus hijos y un homenaje a su propia madre, nos recuerda que el Día de la Madre se trata, ante todo, de transmitir tradiciones, estar presente y brindar amor incondicional.