Con un corsé blanco, Madison Beer adopta un look que provoca reacciones entre los usuarios de internet.

Anaëlle G.
@madisonbeer / Instagram

La cantante, modelo y actriz estadounidense Madison Beer compartió en Instagram una serie de fotos del detrás de cámaras de su gira "Locket Tour". En una de ellas, luce un elaborado corsé blanco, un look que generó de inmediato reacciones entre sus seguidores.

Un corsé blanco, elaborado con gran detalle.

La pieza central de este look es un impecable vestido blanco con corsé, ideal para el escenario. El diseño presenta tirantes anchos, un escote corazón estructurado y un tejido que simula encaje adornado con pequeños lunares negros. Una fusión de romanticismo y audacia, perfectamente acorde con el universo visual que la cantante crea en el escenario. Un atuendo que, como era de esperar, captó la atención de todos.

Para su look de belleza, Madison Beer optó por un estilo sofisticado y elegante. Su larga melena castaña, peinada en ondas sueltas, caía sobre un hombro, aportando volumen a su top estructurado. Ojos ahumados, pómulos definidos y labios rosa nude completaron este look, perfecto tanto para el escenario como para la cámara.

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Los aficionados ganaron

Como era de esperar, la publicación desató una avalancha de halagos. En los comentarios, los internautas la colmaron de elogios: «La más bella», «La más guapa», fueron solo algunos de los comentarios. Estas reacciones confirman el entusiasmo que genera cada una de sus apariciones, tanto en el escenario como en las redes sociales.

Como parte de la "Gira del Medallón"

Esta publicación llega en medio de la apretada agenda de Madison Beer. La foto fue tomada tras bambalinas durante su gira "Locket Tour", que la lleva por toda Norteamérica. Es una oportunidad para que Madison Beer explore más a fondo el universo de su álbum "Locket" y su reedición, en particular el tema "Lovergirl". Un período exitoso, marcado por una serie de conciertos muy esperados.

Con este corsé blanco y su deslumbrante maquillaje, Madison Beer vuelve a triunfar. Combinando romanticismo y audacia, reafirma su estilo y su talento para convertir cada atuendo en un momento memorable. Sin duda, esto encantará a sus fans.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
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