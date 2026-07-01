La cantante Bebe Rexha nos recuerda que la confianza en uno mismo no tiene límites.

La artista detrás de éxitos arrolladores como "I'm Good (Blue)" y "Meant to Be", Bebe Rexha, es la talentosa compositora de numerosos himnos pop. Usa su voz para encantarnos y hacer vibrar nuestros auriculares, pero también para infundir confianza en uno mismo y difundir mensajes de amor propio. Artista excepcional, es además la mejor embajadora de la autoestima.

Una artista que se niega a que otros definan su cuerpo.

Con su voz inconfundible, melodías pegadizas, ritmos contagiosos y estribillos irresistibles, Bebe Rexha cautiva nuestros oídos. La cantante nacida en Albania , que recientemente lanzó el álbum "Dirty Blonde", del cual se siente particularmente orgullosa, seguramente ya está en tus redes sociales o en tu lista de reproducción. Su canción "New Religion" también figura en numerosas listas de reproducción actuales.

La artista de mirada intensa, fiel a su estilo Y2K y que ha convertido el estampado de leopardo en su sello distintivo, posee una fuerte identidad vocal y estética. Si bien su talento reside en su voz, el público suele centrarse en el resto de su anatomía. Este escrutinio colectivo es bastante común para las mujeres en el ojo público, especialmente cuando las cantantes se desvían de la talla estándar 6 .

Durante su aparición en los American Music Awards, Bebe Rexha sufrió la misma suerte que su colega Nelly Furtado y fue criticada por su peso por espectadores que aún se aferran a un ideal de belleza. En internet, los usuarios compararon fotos antiguas de la cantante con las de su aparición en el evento musical, donde lució un corsé negro y una falda gótica. Todos comenzaron a analizar minuciosamente cada centímetro que había ganado bajo ese icónico atuendo.

Y la cantante, que tiene suficiente espejo para verlo por sí misma, no ha optado por ignorarlo. "Sé que he subido de peso. Simplemente estoy harta de que la gente hable de ello. ¡Siguiente!", escribió Bebe Rexha en un mensaje en X (antes Twitter). Lejos de ser un arrebato de cansancio y molestia, es una mentalidad. No depende de ella perder unos centímetros; depende del mundo superar su estrechez de miras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bebe Rexha (@beberexha)

Su lección: nunca juzgues un cuerpo sin conocer su historia.

Detrás de la imagen, hay ante todo un ser humano que ha librado una batalla implacable contra los trastornos alimenticios, que ha soportado críticas insoportables en la escuela, que ha derramado lágrimas por sus inseguridades y que un día deseó poder cambiar su cuerpo por otro. Bebe Rexha, por su parte, padece una afección femenina muy común: el síndrome de ovario poliquístico (SOP). Ya en 2023, la cantante, que utiliza su voz como un megáfono en sus manifestaciones, compartió públicamente este diagnóstico con la esperanza de acabar con los prejuicios sobre su figura.

“Las fluctuaciones de peso son inevitables, así es la vida, y nunca se sabe por lo que está pasando la gente. Medicamentos, enfermedades, etc.”, añadió en otro mensaje , continuando con su llamado a la tolerancia. Si bien Bebe Rexha dejó su antigua discográfica para crear música más fiel a sí misma, sin intentar ajustarse a las expectativas de la industria, también está rompiendo con los estándares de belleza que esta impone insidiosamente. Porque un cuerpo nunca debería convertirse en un producto comercial, sino seguir siendo un simple detalle en el arte de componer canciones.

Una cantante con la que uno puede identificarse fácilmente

En sus declaraciones públicas y en redes sociales, Bebe Rexha rechaza las expectativas sociales y demuestra constantemente su autoestima. Su perfil de TikTok es un escaparate acogedor, incluso un espacio seguro. Mientras que otras figuras públicas controlan su imagen con la misma rigurosidad que su dieta, la autora de "En nombre del amor" no tiene reglas ni filtros.

Se graba a sí misma frente a la cámara sin maquillaje, arreglándose y pavoneándose mientras comparte algunas confidencias. Disfruta sin complejos de la comida rápida y silencia a quienes le imponen dietas. Mejor aún, presume de sus curvas en fiestas en la piscina, como desafiando a los críticos. Es una mezcla de contenido auténtico, muy alejado de los clichés guionizados y los vídeos meticulosamente orquestados. Es una oleada de energía positiva en nuestras redes sociales saturadas de imágenes perfectas que nos hacen sentir culpables. Bebe Rexha lo demuestra: es humana ante todo y no busca convertirse en un producto de las presiones sociales.

Y cuando los medios le preguntan "cuáles son los secretos de tanta seguridad", ella da una respuesta digna de la diva que es: "Mi seguridad proviene del hecho de que estoy cansada de pedir permiso".