"Preciosa": A sus 68 años, Andie MacDowell presume de su nuevo peinado sin filtros.

Sus rizos plateados se han convertido en uno de los rasgos de belleza más reconocibles de Hollywood. Sin embargo, Andie MacDowell sorprendió a todos con un peinado: dos trenzas, y la explicación detrás de esta elección es tan conmovedora como divertida.

Dos trenzas, una revelación del rodaje

Fue en el set de la serie "The Way Home" —cuya cuarta y última temporada se emitió el 19 de abril de 2026— donde Andie MacDowell descubrió este peinado. Para su papel de Delilah "Del" Landry, la matriarca de la familia Landry, usó una peluca. Y para ocultar su cabello natural, su estilista encontró una solución sencilla: trenzarlo en dos pequeñas trenzas.

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"Me sentí como un niño otra vez."

«En la tercera temporada, mi estilista me hizo trenzas para ocultarlas bajo la peluca. Me sentí como una niña otra vez con mis dos trenzas», escribió en la descripción de su selfie. Una revelación inesperada para una actriz conocida durante años por sus voluminosos rizos plateados, y que claramente ha encontrado algo de alegría en este peinado de otra época.

Una selfie sensacional sin filtros

En la foto publicada el 10 de mayo, Andie MacDowell luce su cabello plateado trenzado en dos trenzas apretadas a cada lado de la cabeza, con las puntas ligeramente más oscuras. Viste una clásica camisa blanca de cuello, un llamativo labial burdeos y sombra de ojos ahumada; un maquillaje que contrasta con la ligereza juvenil del peinado. El resultado: una imagen inesperada y auténtica que generó de inmediato una avalancha de comentarios elogiosos .

¿Y si adoptara las trenzas como hábito diario?

«Hay una parte de mí a la que le encantaría empezar a llevar el pelo trenzado de vez en cuando, de forma informal… Quizás cuando vaya de excursión o a caminar por la playa», añadió con un emoji sonriente. Esta declaración caló hondo entre sus seguidores, muchos de los cuales aplaudieron esta forma de mostrar ligereza y libertad en los peinados, a cualquier edad.

Una actriz que juega con su "imagen de belleza".

Esta selfie con trenza no es algo aislado. En las últimas semanas, Andie MacDowell ha estado experimentando con variaciones de su peinado característico. El 15 de abril, fue fotografiada en el programa Today Show con una coleta baja con rizos voluminosos y una elegante coronilla: otra forma de reinventar su cabello sin renunciar a su aspecto natural. Explora, prueba cosas, sonríe y lo publica todo, sin filtros.

El gris plateado como manifiesto

Andie MacDowell comenzó su transición al cabello natural en 2020 y nunca se ha arrepentido. Desde entonces, sus rizos plateados se han convertido en un símbolo: el de una mujer que se niega a ceder ante la presión de "lucir joven a toda costa". Esta publicación sobre trenzas no traiciona este manifiesto; lo amplía: al permitirse ser infantil, juguetona y sin pretensiones, confirma que la libertad de las normas no se limita al color del cabello.

Dos trenzas, una selfie y millones de "Preciosa" : Andie MacDowell demostró que un peinado infantil puede convertirse en una de las declaraciones de estilo más liberadoras de la historia. Y que, a veces, las mejores ideas surgen en los platós de cine.