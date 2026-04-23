A sus 9 años, el hijo de la cantante Pink luce un look llamativo en homenaje a su madre.

Fabienne Ba.
@hartluck / Instagram

La cantante y actriz estadounidense Pink compartió una nueva foto de su hijo de 9 años, Jameson, que llamó la atención de sus seguidores por su estilo llamativo. En la imagen publicada en sus redes sociales, el niño luce un peinado que recuerda a la fuerte imagen de su madre, conocida por sus transformaciones capilares desde la década de 2000.

Un estilo inspirado en los looks icónicos de su madre.

Esta elección estética no es insignificante: Pink ha caracterizado su carrera con colores de cabello llamativos, especialmente tonos vibrantes que se han convertido en un sello distintivo de su imagen pública. Al adoptar un estilo similar, su hijo Jameson parece evocar este legado visual, en un claro homenaje al mundo artístico de su madre.

Esta no es la primera vez que Jameson experimenta con looks coloridos. Ya se le ha visto con estilos similares en salidas familiares y eventos deportivos. Estas elecciones de ropa también reflejan una actitud libre y creativa, probablemente fomentada en el seno familiar.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por TODAY (@todayshow)

Una familia frecuentemente en el centro de atención

La cantante y actriz estadounidense Pink comparte con frecuencia momentos de su vida con sus dos hijos, Jameson y Willow, a menudo mezclando instantes privados con escenas públicas. Estas publicaciones suelen captar la atención del público por su espontaneidad y conexión con la audiencia. Esta reciente aparición de su hijo Jameson se suma a una serie de publicaciones familiares que gozan de gran popularidad en las redes sociales.

Con su llamativo estilo inspirado en su madre, el hijo de Pink, Jameson, destaca. Más allá de una simple elección estética, esta apariencia ilustra la fuerte influencia del universo visual de Pink en su propia familia.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
Article précédent
"Magnífica": A sus 40 años, Irina Shayk posa en traje de baño y provoca reacciones.
Article suivant
La hermana de Beyoncé se atreve con una transformación "atrevida" con un corte de pelo ultracorto.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

La hermana de Beyoncé se atreve con una transformación "atrevida" con un corte de pelo ultracorto.

La cantante, actriz y modelo estadounidense Solange Knowles, hermana de la cantante Beyoncé, está dando de qué hablar...

"Magnífica": A sus 40 años, Irina Shayk posa en traje de baño y provoca reacciones.

La modelo rusa Irina Shayk compartió una nueva imagen en Instagram que inmediatamente se viralizó en internet: una...

Alabama Barker presume de sus curvas con un corsé que provoca reacciones.

La música Alabama Barker, hija de Travis Barker y Shanna Moakler, compartió recientemente en sus redes sociales una...

Emily Blunt causa sensación con un vestido corto con un detalle "atrevido".

En el estreno londinense de "El diablo viste de Prada 2", la actriz británico-estadounidense Emily Blunt destacó como...

El look inesperado de Demi Lovato, con un top de bikini debajo de una camiseta, resulta intrigante.

La cantante y compositora estadounidense Demi Lovato está causando sensación con un nuevo look en el que explora...

Sandra Bullock subvierte el estilo de oficina con un detalle inesperado.

Como parte de la promoción de la película "Practical Magic 2", Sandra Bullock hizo recientemente una aparición impactante...