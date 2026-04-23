A sus 9 años, el hijo de la cantante Pink luce un look llamativo en homenaje a su madre.

La cantante y actriz estadounidense Pink compartió una nueva foto de su hijo de 9 años, Jameson, que llamó la atención de sus seguidores por su estilo llamativo. En la imagen publicada en sus redes sociales, el niño luce un peinado que recuerda a la fuerte imagen de su madre, conocida por sus transformaciones capilares desde la década de 2000.

Un estilo inspirado en los looks icónicos de su madre.

Esta elección estética no es insignificante: Pink ha caracterizado su carrera con colores de cabello llamativos, especialmente tonos vibrantes que se han convertido en un sello distintivo de su imagen pública. Al adoptar un estilo similar, su hijo Jameson parece evocar este legado visual, en un claro homenaje al mundo artístico de su madre.

Esta no es la primera vez que Jameson experimenta con looks coloridos. Ya se le ha visto con estilos similares en salidas familiares y eventos deportivos. Estas elecciones de ropa también reflejan una actitud libre y creativa, probablemente fomentada en el seno familiar.

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Una familia frecuentemente en el centro de atención

La cantante y actriz estadounidense Pink comparte con frecuencia momentos de su vida con sus dos hijos, Jameson y Willow, a menudo mezclando instantes privados con escenas públicas. Estas publicaciones suelen captar la atención del público por su espontaneidad y conexión con la audiencia. Esta reciente aparición de su hijo Jameson se suma a una serie de publicaciones familiares que gozan de gran popularidad en las redes sociales.

Con su llamativo estilo inspirado en su madre, el hijo de Pink, Jameson, destaca. Más allá de una simple elección estética, esta apariencia ilustra la fuerte influencia del universo visual de Pink en su propia familia.