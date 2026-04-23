La hermana de Beyoncé se atreve con una transformación "atrevida" con un corte de pelo ultracorto.

Fabienne Ba.
@solangeknowles / Instagram

La cantante, actriz y modelo estadounidense Solange Knowles, hermana de la cantante Beyoncé, está dando de qué hablar con un nuevo cambio de look que ha mostrado en sus redes sociales. Conocida por sus elecciones estéticas a menudo "experimentales", probablemente esté explorando un enfoque artístico donde el cabello se convierte en un verdadero medio de expresión.

Un corte de pelo ultracorto con efecto gráfico.

Solange Knowles luce un corte de pelo ultracorto, caracterizado por una estética minimalista y deliberadamente estructurada. Este cambio contrasta notablemente con su melena natural, que suele llevar rizada y voluminosa. Este tipo de transformación pone de manifiesto un enfoque más conceptual de la imagen, donde el peinado se convierte en un elemento central de la narrativa visual.

Una continuidad en un enfoque artístico sólido.

Esta no es la primera vez que Solange Knowles experimenta con cortes de pelo cortos o peinados atrevidos. Ya había experimentado con transformaciones similares en el pasado, siempre con el objetivo de crear una ruptura estética. Su obra artística en general incorpora con frecuencia cuestiones de identidad, el cuerpo y la expresión personal.

Un artista fiel a una visión del estilo como lenguaje.

A lo largo de los años, Solange Knowles ha forjado una sólida identidad visual, donde cada cambio de estilo se concibe como una extensión de su enfoque artístico. Por lo tanto, este nuevo corte de pelo forma parte de una evolución, más que de un simple cambio estético aislado.

Con este corte de pelo ultracorto y decididamente vanguardista, Solange Knowles reafirma su estatus de artista única en el panorama musical y visual. Esta transformación capilar trasciende la mera belleza, encarnando una auténtica declaración artística.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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