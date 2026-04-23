"Magnífica": A sus 40 años, Irina Shayk posa en traje de baño y provoca reacciones.

La modelo rusa Irina Shayk compartió una nueva imagen en Instagram que inmediatamente se viralizó en internet: una selfie tomada frente a un espejo, en la que aparece con ropa de playa.

Una habitación negra estructurada por fronteras

En la foto, Irina Shayk luce un atuendo playero minimalista en color negro, realzado por detalles gráficos que definen la silueta y mejoran el equilibrio visual general. Estos sutiles detalles añaden una dimensión más sofisticada a una prenda que, de otro modo, sería sencilla.

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Una estética playera que se ha convertido en un sello distintivo.

Irina Shayk suele asociarse con looks veraniegos discretos, que a menudo se aprecian en selfies o fotos tomadas fuera de la alfombra roja. Este enfoque minimalista, centrado en cortes sencillos y líneas depuradas, se ha convertido en un sello distintivo de su estilo.

Una reacción inmediata en las redes sociales

La publicación generó rápidamente numerosas reacciones. Entre halagos y admiración, los internautas volvieron a elogiar su capacidad para proyectar una imagen fuerte, incluso en un formato tan directo como una selfie frente al espejo.

Con esta selfie en ropa de playa, Irina Shayk confirma su estatus de ícono de la moda, capaz de transformar una simple imagen cotidiana en un fenómeno viral. Esta aparición demuestra aún más el impacto de su presencia en las redes sociales.