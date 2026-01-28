A sus 47 años, Laetitia Casta eleva un vestido con un accesorio de moda inesperado.

Laetitia Casta cautivó recientemente a todos en el primer desfile de Alta Costura Primavera/Verano 2026 de Jonathan Anderson para Dior. Vestida con un conjunto completamente negro —un vestido sin mangas de líneas precisas y una suntuosa boa de plumas—, desafió los códigos de la alta costura con sofisticada elegancia.

El pequeño vestido negro reinterpretado con audacia

En el centro de su silueta, un vestido sin mangas realza a la perfección su porte. Una abertura discreta, acabados de alta costura y un drapeado impecable: esta pieza reinterpreta el ADN de Dior, dotándolo de un aire dramático y contemporáneo. La actriz, modelo y directora francesa Laetitia Casta demuestra que los clásicos nunca pasan de moda cuando se llevan con seguridad y carisma.

La boa de plumas: el regreso de un accesorio olvidado

¿La sorpresa? Una larga boa de plumas negras que le rodea los hombros, dándole un toque teatral. Evocando sutilmente el cine clásico, le infunde al look un dinamismo inesperado, una mezcla de sofisticación retro y modernidad. A menudo relegado a la categoría de "souvenir extravagante", este accesorio regresa triunfalmente, reinventado como un elemento chic para el invierno de 2026.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Laetitia Casta Icon (@laetitiacastadaily)

En la primera fila, un icono francés con una apariencia inmutable.

Rodeada de figuras como la cantante y empresaria barbadense Rihanna y la actriz y productora estadounidense Jennifer Lawrence, Laetitia Casta destaca por su sobrio pero magnético estilo francés. Su silueta —un vestido negro gráfico y etéreas plumas— trasciende épocas y tendencias con una facilidad excepcional. Exmusa de Yves Saint Laurent, confirma una vez más su estatus como un icono de la moda atemporal.

Al jugar con los contrastes entre la alta costura minimalista y la extravagancia, Laetitia Casta nos recuerda que la moda es, ante todo, una cuestión de actitud. Encarna una elegancia libre y decididamente contemporánea, demostrando que el estilo no tiene edad, solo firma.