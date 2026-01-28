"Elegancia increíble": esta modelo estadounidense causa una impresión duradera con un vestido de alta costura.

Karlie Kloss iluminó recientemente la Semana de la Alta Costura de París con un vestido de Dior que demostró que las transparencias y las espaldas abiertas son la combinación perfecta de moda. La modelo y bailarina estadounidense compartió el look en Instagram, causando sensación entre sus fans.

Una magistral creación de Dior Pre-Fall 2026

De la colección Pre-Otoño 2026 de Dior, diseñada por Jonathan Anderson, este vestido negro en tejido mate vaporoso cautiva con su impactante contraste. En la parte delantera, un escote alto y asimétrico de un solo hombro y mangas abullonadas tres cuartos ceñidas en las muñecas crean una silueta sofisticada. El bajo asimétrico fluye con gracia, mientras que la espalda escotada revela la piel en una tensión dramática perfecta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Karlie Kloss (@karliekloss)

Un estilo minimalista que resalta el vestido.

Diseñado por Natasha Colvin, el look se mantiene minimalista para que la habitación brille. Karlie opta por unos tacones Dior Muse negros con punta cuadrada y tira fina, además de un bolso Dior Cigale. Ricky Fraser crea un moño bajo con mechones sueltos, y Tobi Henney aplica un maquillaje fresco: delineador negro y sombra rosa.

Karlie Kloss demuestra brillantemente que el verdadero poder sartorial surge del contraste sutil, sin colores estridentes ni adornos superfluos. Esta apariencia parisina redefine la elegancia moderna en la Alta Costura.