Search here...

"Elegancia increíble": esta modelo estadounidense causa una impresión duradera con un vestido de alta costura.

Léa Michel
@karliekloss/Instagram

Karlie Kloss iluminó recientemente la Semana de la Alta Costura de París con un vestido de Dior que demostró que las transparencias y las espaldas abiertas son la combinación perfecta de moda. La modelo y bailarina estadounidense compartió el look en Instagram, causando sensación entre sus fans.

Una magistral creación de Dior Pre-Fall 2026

De la colección Pre-Otoño 2026 de Dior, diseñada por Jonathan Anderson, este vestido negro en tejido mate vaporoso cautiva con su impactante contraste. En la parte delantera, un escote alto y asimétrico de un solo hombro y mangas abullonadas tres cuartos ceñidas en las muñecas crean una silueta sofisticada. El bajo asimétrico fluye con gracia, mientras que la espalda escotada revela la piel en una tensión dramática perfecta.

Un estilo minimalista que resalta el vestido.

Diseñado por Natasha Colvin, el look se mantiene minimalista para que la habitación brille. Karlie opta por unos tacones Dior Muse negros con punta cuadrada y tira fina, además de un bolso Dior Cigale. Ricky Fraser crea un moño bajo con mechones sueltos, y Tobi Henney aplica un maquillaje fresco: delineador negro y sombra rosa.

Karlie Kloss demuestra brillantemente que el verdadero poder sartorial surge del contraste sutil, sin colores estridentes ni adornos superfluos. Esta apariencia parisina redefine la elegancia moderna en la Alta Costura.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Article précédent
"Podría ser modelo": a sus 31 años, esta actriz redefine el "chic coreano".
Article suivant
A sus 47 años, Laetitia Casta eleva un vestido con un accesorio de moda inesperado.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"He engordado": Miss Francia habla de la presión constante sobre su cuerpo

Angélique Angarni-Filopon, elegida Miss Francia 2025, ha hablado abiertamente sobre su compleja relación con su cuerpo tras un...

A sus 47 años, Laetitia Casta eleva un vestido con un accesorio de moda inesperado.

Laetitia Casta cautivó recientemente a todos en el primer desfile de Alta Costura Primavera/Verano 2026 de Jonathan Anderson...

"Podría ser modelo": a sus 31 años, esta actriz redefine el "chic coreano".

Bae Suzy (nombre real Bae Su-ji), un ícono surcoreano muy querido, sigue fascinando con su aura única y...

"Magnífica": Esta estrella impresiona a los internautas en la playa

La rapera estadounidense Coi Leray, con 10 millones de oyentes mensuales en Spotify y una nominación al Premio...

En París, Demi Moore causa sensación con un mono escultural

La Semana de la Moda de Alta Costura de París volvió a cumplir su promesa de espectáculo y...

Amber Heard rompe su silencio sobre el ciberacoso que sufre

La actriz y productora estadounidense Amber Heard rompe su silencio una vez más en "Silenced", un documental en...

© 2025 The Body Optimist