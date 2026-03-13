Trastornos alimentarios: A los 38 años, la actriz estadounidense Hilary Duff habla públicamente sobre ello

Descubierta muy joven en la serie "Lizzie McGuire", Hilary Duff creció bajo los focos. Hoy, la actriz, cantautora, escritora, estilista y productora estadounidense rememora con mayor perspectiva algunos períodos difíciles de su juventud. En varias entrevistas, habla abiertamente de los trastornos alimenticios que experimentó al final de su adolescencia, explicando cómo la presión relacionada con la apariencia física influyó en el inicio de su carrera.

Fama temprana y presión constante

Hilary Duff saltó a la fama a principios de la década de 2000 gracias a la serie de Disney Channel Lizzie McGuire. En aquel entonces, era apenas una adolescente, pero su imagen ya estaba muy publicitada. En una entrevista con la revista Women's Health , la actriz habló sobre la presión que sintió durante esa época: "Cuando tenía unos 17 o 18 años, estaba muy delgada. Era horrible. No me sentía cómoda conmigo misma". También explicó que esta época coincidió con una época en la que la imagen corporal de las actrices era objeto de constante escrutinio mediático.

Un contexto marcado por el culto a la delgadez

A principios de la década de 2000, la presión por estar delgada era particularmente intensa en la industria del entretenimiento. Las actrices, a menudo muy jóvenes, se enfrentaban constantemente a expectativas relacionadas con su apariencia. Hilary Duff explica que este período la afectó profundamente: "Estaba constantemente frente a las cámaras y pensaba que así es como debía verse una actriz". Los expertos señalan que estos estándares poco realistas pueden contribuir al desarrollo de trastornos alimentarios, que afectan a muchas personas, especialmente a las mujeres jóvenes.

Una perspectiva más pacífica hoy

Con el tiempo, Hilary Duff afirma haber desarrollado una relación más pacífica con su cuerpo. La actriz explica que varias etapas de su vida han contribuido a este cambio, incluyendo la maternidad. Ahora es madre de varios hijos y afirma que poco a poco ha aprendido a verse a sí misma de otra manera.

En sus entrevistas, también enfatiza la importancia de cuidar la salud mental y desvincularse de los estándares que impone la industria. "Hoy me siento orgullosa de mi cuerpo y de lo que ha pasado".

Un discurso para fomentar el debate

Al hablar públicamente sobre esta etapa de su vida, Hilary Duff ayuda a visibilizar las dificultades que enfrentan algunas celebridades desde muy jóvenes. Estos relatos ayudan a abrir el debate sobre los trastornos alimentarios y las presiones relacionadas con la imagen corporal. Según varios especialistas, que las figuras públicas hablen de sus experiencias puede ayudar a reducir el estigma y animar a las personas afectadas a buscar ayuda.

En resumen, Hilary Duff reflexiona con franqueza sobre un período marcado por la presión de la imagen en la industria del entretenimiento. Al compartir su experiencia, la actriz subraya la importancia de hablar abiertamente sobre estos temas y desafiar los estándares poco realistas que pueden afectar a los jóvenes artistas.