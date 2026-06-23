Con una blusa con volantes, Katy Perry opta por un look retro inspirado en sus inicios.

La cantautora estadounidense Katy Perry nunca ha temido arriesgarse en el escenario. Durante su actuación en el festival O Son Do Camiño en España, optó por un look retro y colorido, inspirado directamente en sus inicios. Una elección de moda fiel a su estilo que encantó a sus fans.

Una blusa con corsé y volantes

Para este concierto, Katy Perry lució un top con volantes y un corte sofisticado. Sujeto por un solo tirante, el top presentaba una estructura tipo corsé que creaba una silueta estilizada, mientras que los delicados volantes suavizaban el escote. Una prenda impactante, que encajaba a la perfección con el espíritu teatral de los atuendos de la cantante en el escenario.

Una falda con lunares azules y corazones

Para complementar este top, Katy Perry optó por una minifalda a juego adornada con lunares y pequeños corazones azules. Un estampado original y divertido que reforzó el estilo alegre y desenfadado del conjunto. De hecho, los lunares están volviendo con fuerza a la moda veraniega. Con sus capas y sus detalles, esta falda completó a la perfección un look decididamente retro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KATY PERRY (@katyperry)

Un guiño a sus inicios

Esta elección de vestuario no fue casualidad. En Instagram, Katy Perry reveló que cada noche de su gira "OOO" planea usar atuendos inspirados en sus inicios, especialmente en sus épocas de "Warped Tour" y "Hello Katy Tour". Es una forma de rendir homenaje a sus comienzos a finales de la década de 2000, cuando se dio a conocer con su estilo colorido y original. Para sus seguidores, es una oportunidad de redescubrir la vibrante estética pop que la catapultó a la fama.

Una artista fiel a su mundo.

Más allá de este look, Katy Perry confirma su inclinación por la teatralidad. Desde sus éxitos mundiales como "Roar" y "Teenage Dream", siempre ha hecho de la moda un elemento central de sus actuaciones, luciendo multitud de atuendos atrevidos y conceptos visuales impactantes. Este regreso a sus raíces estilísticas es, por lo tanto, coherente con una carrera marcada por la audacia.

Con este top de volantes y falda de lunares, Katy Perry luce un estilo retro a la vez que encantador. Inspirándose en sus inicios, nos recuerda sus raíces sin perder su estilo extravagante. Como era de esperar, esto sin duda encantará a sus fans, quienes siempre esperan con ansias sus transformaciones.