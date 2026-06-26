Madonna, de 67 años, opta por el encaje para una aparición elegante en París.

Fabienne Ba.
@madonna / Instagram

Madonna ha demostrado una vez más ser uno de los mayores iconos de la moda de todos los tiempos. La cantante estadounidense causó sensación durante una salida en París con un conjunto de encaje rosa pálido, complementado con piezas que forman parte de su estilo característico.

Un conjunto de encaje rosa pálido

La pieza central de esta aparición fue, sin duda, su atuendo de encaje. Madonna lució una delicada prenda en tono rosa pastel, finamente adornada con encaje y sujeta con delicados lazos. Un corte decididamente romántico que contrasta notablemente con las elecciones más rockeras que a veces se asocian a su vestuario. El color pastel aporta una dimensión tierna y luminosa al conjunto.

Medias de rejilla y una chaqueta con estampado de leopardo.

Para complementar esta pieza central, Madonna optó por accesorios inconfundibles. Llevaba medias de rejilla, añadiendo un toque gráfico al conjunto. Una chaqueta corta con estampado de leopardo sobre los hombros equilibraba la delicadeza del atuendo principal con un aire más salvaje y rockero. Esta combinación de encaje rosa y estampado animal ilustra a la perfección el estilo de Madonna: una mezcla de dulzura y audacia que ha impregnado toda su obra desde los años 80.

Un bolso y joyas a juego

Para completar su atuendo, Madonna coordinó cuidadosamente sus accesorios. Llevaba un bolso estructurado de mano con el mismo estampado de leopardo que su chaqueta, creando un look impecable de pies a cabeza. Unos pendientes de aro con incrustaciones de diamantes captaban la luz, combinados con un collar con colgante de borla también engastado con piedras preciosas. Unas gafas de sol de carey completaban el conjunto, añadiendo un toque decididamente vintage. Esta magistral superposición de elementos transformó cada detalle de su silueta en una declaración de estilo.

Un icono que popularizó el encaje

La elección del encaje por parte de Madonna no es insignificante en su carrera. Desde sus inicios, desempeñó un papel decisivo en la popularización de estas prendas, luciéndolas en el escenario y en la alfombra roja. En la década de 1980, los corsés de encaje eran parte esencial de su vestuario, y en la década de 1990, catapultó al diseñador Jean Paul Gaultier al estrellato al lucir sus ahora icónicos corsés cónicos en el escenario y en portadas de revistas. Este enfoque transformó profundamente los códigos de la moda contemporánea, difuminando los límites entre la ropa íntima y la ropa de calle.

Se está preparando un nuevo álbum.

Esta aparición en París llega en un momento crucial de la carrera de Madonna. Actualmente se prepara para el lanzamiento de "Confessions on a Dance Floor: Part II", la esperadísima secuela de su icónico álbum de 2005. Para este nuevo proyecto, ha vuelto a colaborar con el productor Stuart Price, con quien trabajó en aquel entonces. "Lo contacté porque sentía que el mundo estaba pasando por un momento muy oscuro y que la gente necesitaba bailar", explicó Madonna.

También habló de las dificultades personales que enfrentó mientras componía el nuevo álbum. La cantante perdió a su hermano y a su madrastra durante el proceso creativo. "Escribí mucho sobre traumas familiares, y luego empezamos a hacer música dance", explicó.

Con su conjunto de encaje rosa pálido, chaqueta con estampado de leopardo y joyas de diamantes, Madonna protagonizó una de sus apariciones parisinas más impactantes del año. Una vez más, confirmó su capacidad para convertir cada salida en un momento de moda, todo ello mientras se prepara para el esperado regreso de un álbum que promete ser especialmente emotivo.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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