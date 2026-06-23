A sus 50 años, Ali Larter deslumbra con un vestido negro estampado de flores en la alfombra roja.

La actriz, modelo y productora estadounidense Ali Larter brilló con luz propia en la alfombra roja. Su aparición fue espectacular en una reunión muy especial: el elenco de "Legalmente Rubia" se reunió en Nueva York para celebrar el 25 aniversario de la película. Para la ocasión, eligió un elegante vestido negro estampado de flores, que combinaba a la perfección con la temática.

Un pequeño vestido negro con estampado floral

Para el evento, Ali Larter lució un vestido midi de satén negro de Carolina Herrera. Sin tirantes, con escote recto y largo hasta la rodilla, el vestido creaba una silueta elegante y estructurada, realzada por un corpiño plisado y una pequeña abertura en la espalda. Fueron los adornos los que realmente captaron la atención: docenas de flores de lentejuelas, una mezcla de hojas verdes y pétalos rosas, que brillaban con cada movimiento.

Un guiño a Elle Woods

Esta elección, obviamente, no fue casual. Al optar por el rosa —el color emblemático de Elle Woods, la heroína de la película—, Ali Larter rindió un sutil homenaje al icónico personaje interpretado por Reese Witherspoon. Fue una forma ingeniosa de apropiarse de los códigos de la saga, reinterpretando el clásico vestido negro. El resultado: un atuendo elegante, festivo y lleno de referencias.

Accesorios cuidadosamente seleccionados

Para completar este look, Ali Larter optó por unos zapatos de tacón negros con tira trasera, punta abierta y una fina tira en el tobillo. Añadió pendientes de aro plateados, anillos a juego y un bolso de mano blanco, que hacía juego con su manicura en tonos pastel. Para su maquillaje, una tez sonrosada, un labial intenso y unos ojos realzados con máscara de pestañas completaron el conjunto, mientras que su larga melena rubia y lisa, peinada con raya lateral, caía en cascada sobre su espalda.

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Un evento especial para celebrar el 25 aniversario de la película.

Esta aparición tuvo lugar en un momento especial. Ali Larter se reunió con el elenco original de "Legalmente Rubia" —incluyendo a Reese Witherspoon, Selma Blair y Jennifer Coolidge— en un evento que celebraba el 25 aniversario de la película y la próxima serie derivada, "Elle". En el escenario, las actrices repitieron algunas de sus frases más icónicas. Más reservada con su vida personal, Ali Larter también estuvo acompañada por sus dos hijos, algo poco común en este tipo de eventos.

Con un vestido negro estampado de flores, Ali Larter protagonizó una de las apariciones más impactantes en esta nostálgica reunión. Esto encantó a los fans, quienes se emocionaron al ver a todo el elenco reunido de nuevo.