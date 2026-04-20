El nuevo corte de pelo corto de la actriz Jessica Chastain, a sus 49 años, está causando sensación.

La actriz y productora estadounidense Jessica Chastain, conocida durante años por su larga melena pelirroja y ondulada, sorprendió a todos el 18 de abril de 2026. Llegó a la alfombra roja de los premios Breakthrough con un corte de pelo radicalmente más corto que inmediatamente atrajo todas las miradas.

Un cuadrado limpio en el Premio Breakthrough

Fue en la ceremonia de entrega del premio Breakthrough 2026 en Santa Mónica donde Jessica Chastain presentó su nuevo look: un bob corto que le llegaba justo por encima de la barbilla, con una raya lateral muy definida. El bob, con reflejos cobrizos y recogido detrás de una oreja, enmarcaba su rostro con un acabado moderno y preciso, en marcado contraste con su habitual melena ondulada.

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El vestido de Oscar de la Renta que imita el corte

Jessica Chastain combinó este nuevo corte con un vestido palabra de honor adornado con estampados y un bajo con flecos, permitiendo que el peinado fuera el protagonista absoluto. Una gargantilla de diamantes completó el look, sin pendientes, dejando que el nuevo peinado acaparara toda la atención.

El "choppity chop" confirmado en Instagram

Al día siguiente, la actriz compartió en Instagram imágenes del detrás de cámaras de su transformación, en un video de antes y después dirigido por su estilista Renato Campora, con la simple leyenda: "¡Corte radical!". Sus amigos reaccionaron rápidamente, incluyendo a la cantautora estadounidense Julianne Hough, quien le dio la bienvenida al "estilo bob".

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Una actriz que confía en sus instintos.

Jessica Chastain siempre ha defendido cierta libertad respecto a las tendencias: «No le presto mucha atención a las tendencias de la moda. Si me gusta una tendencia, la uso sin preguntarme si está permitida», afirma. Una filosofía que, sin duda, también se aplica a su cabello, y que le sienta de maravilla.

La actriz Jessica Chastain ha admitido en varias ocasiones haber fantaseado con teñirse el pelo de blanco, citando a la actriz y productora británica Tilda Swinton como fuente de inspiración. Ahora que se ha atrevido con un corte bob corto, las especulaciones no paran de crecer...