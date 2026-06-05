Con un vestido con detalles plateados, Lili Reinhart ilumina la alfombra roja.

Léa Michel
@lilireinhart / Instagram

La temporada de premios siempre nos regala momentos de moda espectaculares, y los Premios Gotham de Televisión de 2026 no fueron la excepción. En la alfombra roja de esta ceremonia neoyorquina, la actriz estadounidense Lili Reinhart causó sensación con un diseño exclusivo de Valentino, que combinaba la elegancia clásica con un toque moderno.

Un vestido amarillo brillante

La actriz, que saltó a la fama con la serie "Riverdale", optó por un vestido largo de color amarillo pálido cubierto de diminutos adornos plateados brillantes que reflejaban la luz desde todos los ángulos. Diseñado por el director creativo de Valentino, Alessandro Michele, el vestido presenta un escote suave y drapeado, y bordados más oscuros que se despliegan alrededor de la cintura al estilo Art Déco. Esta meticulosa atención al detalle le confirió al vestido una cualidad escultural.

Un juego de contrastes y rendijas

La verdadera sorpresa estaba en la parte trasera y los laterales. El vestido de Lili Reinhart creaba un contraste impactante con un panel negro que resaltaba sobre el frontal brillante y caía tras la actriz como una capa. Dos aberturas laterales altas añadían movimiento a cada paso, diferenciando el diseño de un típico vestido de noche.

Accesorios cuidadosamente seleccionados

Fiel a la estética de la marca, Lili Reinhart complementó su atuendo con las sandalias Rockstud de Valentino, que añadieron un toque rockero a este sofisticado conjunto. Unos delicados pendientes colgantes completaron el look sin restarle protagonismo a los detalles del vestido. La actriz lució su cabello rubio ondulado natural con raya al medio y optó por un maquillaje discreto.

Con este diseño exclusivo de Valentino, Lili Reinhart deslumbró con uno de los looks más impactantes de la noche. Entre tonos amarillos, bordados en forma de abanico y aberturas sugerentes, demostró que un vestido de noche puede combinar la elegancia atemporal con una audaz declaración de estilo. Una aparición que, sin duda, quedará como uno de los momentos más destacados de la moda en los Premios Gotham de Televisión 2026.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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