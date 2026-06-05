La influencer Alix Earle causa sensación con un atuendo playero "atrevido".

En Instagram, la influencer estadounidense Alix Earle creó uno de los carruseles más comentados de la temporada. En él, muestra una serie de conjuntos playeros en una exhibición que reinventa una y otra vez la prenda básica de la playa veraniega.

Un triángulo blanco alto con anclas marinas

En una de las fotos más compartidas, Alix Earle luce un impecable bikini blanco: un top triangular con copas adornadas con grandes anclas azul marino, combinado con una braguita blanca lisa de corte alto. El estampado náutico, que regresa con fuerza cada verano, se reinterpreta aquí en su forma más minimalista: solo un símbolo, un color dominante y una silueta depurada. Un recordatorio de que la mejor ropa de playa suele ser la más sencilla.

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La pieza chapada en oro: un efecto similar al de una joya.

En esta ocasión, Alix Earle optó por una pieza completamente bordada en oro, un híbrido entre traje de baño y joya. Los detalles metálicos brillan desde cualquier ángulo, captando la luz y transformando lo que podría haber sido un simple bikini en una auténtica obra de arte. Este estilo forma parte de una tendencia más amplia: la de los "trajes de baño joya", estas prendas híbridas de playa, más joyería que ropa, vistas en las pasarelas y en las campañas más vanguardistas.

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Sports Illustrated, una consagración que se confirma

La razón por la que estas fotos tienen una calidad editorial tan cuidada es que no son el resultado de una sesión casera. Alix Earle posa para Sports Illustrated, una de las revistas deportivas estadounidenses más importantes, cuya edición anual de ropa de playa sigue siendo uno de los eventos esenciales de la industria de la moda.

Tras su debut en 2024 como "novata", la influencer Alix Earle continúa su trayectoria con la publicación estadounidense, que en los últimos años ha ampliado su lista de colaboradores para incluir a destacadas "personalidades digitales". Esta estrategia ha dado sus frutos: Alix Earle cuenta ahora con más de nueve millones de seguidores en Instagram y casi ocho millones en TikTok, cifras que garantizan una visibilidad masiva e instantánea para cada una de sus publicaciones.

En resumen, Alix Earle confirma su lugar entre los rostros que "dictan" la moda playera para el verano de 2026. Entre un refinado resurgimiento náutico y un toque de pedrería, ella sola ilustra dos tendencias muy diferentes, pero ambas especialmente comentadas esta temporada.