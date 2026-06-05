Shakira ilumina la alfombra roja con un vestido con detalles de cuento de hadas.

A medida que se acerca uno de los eventos más esperados de 2026, la cantautora colombiana Shakira lanza un poderoso mensaje. Hizo una aparición radiante y simbólica con un vestido adornado con mariposas bordadas, un guiño a lo que ella describe como "un nuevo renacimiento".

Un vestido de mariposa, un manifiesto de renacimiento.

En la fotografía, tomada por el fotógrafo colombo-estadounidense Ruven Afanador, Shakira aparece recostada en un banco tapizado en brocado. Luce un vestido lencero con escote drapeado, confeccionado en un delicado tejido color carne que se funde a la perfección con su piel. El efecto calado se ve realzado por una abertura lateral hasta el muslo. El elemento central del look es la lluvia de mariposas multicolores que salpican la tela. Bordadas a mano, cada insecto parece estar alzando el vuelo, creando un efecto trampantojo.

Una elección sumamente simbólica: en muchas culturas —y particularmente en Latinoamérica— la mariposa representa la metamorfosis, el renacimiento y la liberación tras un periodo de adversidad. Por lo tanto, es difícil no interpretarla como un sutil manifiesto de una artista que regresa transformada. Debajo del vestido, Shakira optó por un tono carne, que proporciona la cobertura necesaria sin comprometer la ilusión de una segunda piel. El tejido de punto se mantiene calado en toda la prenda.

Una belleza radiante que transmite un mensaje.

Para su peinado y maquillaje, Shakira optó por la sencillez. Su larga melena rubia miel, que le llegaba hasta la cintura, lucía un elegante peinado con secador que resaltaba sus mechas balayage en capas. Su maquillaje consistía en labios color melocotón mate, sombra de ojos rosa pálido y un toque de rosa luminoso en los pómulos: un look sutilmente bronceado, que encajaba a la perfección con la estética general de la sesión de fotos.

Un enfoque minimalista que da protagonismo al vestido y sus mariposas. Como si Shakira quisiera expresar, en esta imagen, tanto la delicadeza del vuelo como la fuerza de quien finalmente sabe lo que significa la libertad.

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"La vida continúa": Shakira habla sobre las dificultades que ha enfrentado.

La imagen acompaña una extensa entrevista en la que Shakira reflexiona sobre los últimos años, especialmente difíciles para ella. A sus 49 años, ha superado un periodo doloroso marcado por el fin, en 2022, de su matrimonio con el futbolista Gerard Piqué, tras doce años juntos y dos hijos. Además, fue absuelta recientemente en un caso de fraude fiscal que la había enfrentado al Estado español durante años.

En esta entrevista, confiesa que descubrió una fortaleza que desconocía durante estas pruebas. «En estos tiempos difíciles, descubrí lo resilientes que somos todos... La vida puede ser dura, pero vale la pena vivirla porque los amigos están ahí para ti», resume. Y añade, con una claridad conmovedora: «Cuando tu mundo se derrumba, aún tienes que levantarte, pagar las cuentas, preparar el desayuno y llevar a tus hijos al colegio. La vida continúa».

De cara a julio de 2026 y la Copa del Mundo

Esta aparición llega en el momento perfecto. Shakira se prepara para subir al escenario del evento más visto del verano: el primer espectáculo de medio tiempo organizado durante una final de la Copa Mundial de la FIFA, programado para el 19 de julio de 2026. Un evento esperado por cientos de millones de espectadores en todo el mundo, que consagrará a la cantante en una nueva etapa mítica de su carrera.

Dieciséis años después de Waka Waka, su éxito oficial para el Mundial de Sudáfrica 2010, el intérprete del éxito "Hips Don't Lie" regresa a su pasión por el fútbol, y esta vez para el evento más prestigioso del deporte mundial.

Con este vestido bordado con mariposas, Shakira hace mucho más que simplemente posar para una portada de revista de moda. Envía un mensaje: el de una mujer que, tras años de turbulencias, abraza con serenidad una nueva etapa en su vida. Y ofrece a sus fans un adelanto visual de lo que está a punto de encarnar en uno de los escenarios más importantes del mundo: el de una artista de espíritu libre, más inspirada que nunca.