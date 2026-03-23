En la playa, esta animadora luce su figura con un look de "sirena".

En una playa de Hawái, la animadora de los "Dallas Cowboys", Kleine Powell, luce su figura con un atuendo ultracolorido, adoptando un look de "sirena" para sus vacaciones de fin de temporada, algo que los internautas consideran cautivador.

Un atuendo llamativo y una falda bohemia.

En una foto en carrusel, Kleine Powell posa con un atuendo vibrante —turquesa, coral y morado eléctrico— que realza su figura. Combina esta prenda básica con una falda larga y fluida de color blanco que ondea alrededor de sus piernas mientras trepa por las rocas, con el océano Pacífico rompiendo contra las rocas de fondo. El pie de foto dice: «¡Llevo una falda larga para ocultar que soy una sirena! 🐚»

Las fotos en solitario capturan su energía juguetona: cabello ondulado al compás de la brisa salada, una mirada brillante hacia el horizonte, su figura iluminada por la puesta de sol. Kleine Powell, exbailarina de la Universidad de Kentucky y veterana de las animadoras de los Dallas Cowboys (DCC), conocida por su participación en la serie documental de Netflix "America's Sweethearts", transforma la playa en un escenario de cuento de hadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kleine Powell (@kleinepowell)

Fans que los adoran: "¡Una sirena de verdad!"

Los comentarios están llegando llenos de cariño. La animadora Ava Marie Lahey exclama: "¡Chica isleña!!! 😍". El animador Reece Weaver añade : "¡La más linda 🌺 !". Los fans comentan: "¡Brillas!" y "Elegante incluso en la arena".

En resumen, Kleine Powell demuestra que las vacaciones de fin de temporada van de la mano con la elegancia natural. Este look de sirena, una mezcla de atuendos coloridos y poses de ensueño, es todo un éxito: fans y compañeras la coronan como la "reina de las playas" y la "sirena indiscutible de las DCC".