La actriz Barbie Ferreira vuelve a ser blanco de críticas por su figura.

La actriz y modelo estadounidense Barbie Ferreira acaparó todas las miradas al desfilar por la alfombra roja de los Premios Óscar 2026 en Los Ángeles. Conocida por su papel en la serie "Euphoria", lució un vestido que generó gran revuelo. Más allá de su impactante presencia en la ceremonia, fue la transformación de su figura lo que provocó numerosos comentarios en internet, reavivando el debate sobre la presión que se ejerce sobre la apariencia femenina en Hollywood.

Una aparición muy destacada en la alfombra roja.

Barbie Ferreira llegó a la 98.ª edición de los Premios Óscar con un vestido azul con corsé y accesorios dorados, un look elegante que captó de inmediato la atención de los fotógrafos. La actriz es conocida por el público en general por su papel de Kat Hernandez en la serie de HBO "Euphoria".

Desde su debut en la serie, también se ha destacado como modelo y en varios proyectos cinematográficos. Su presencia en la alfombra roja generó rápidamente comentarios en redes sociales y en los medios de comunicación, donde algunos internautas opinaron que su "aspecto físico había cambiado desde sus primeras apariciones públicas".

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Especulaciones sobre su pérdida de peso

Varios comentarios en línea mencionaron la "aparente pérdida de peso" de la actriz, e incluso algunos especularon sobre los motivos de este cambio. Estas reacciones han reavivado rumores que ya habían aparecido en algunos tabloides en los últimos meses, sugiriendo que la actriz había modificado su apariencia para ajustarse mejor a los estándares de Hollywood.

Sin embargo, no se ha dado ninguna confirmación oficial sobre los motivos de este cambio físico. Por lo tanto, las especulaciones que circulan en las redes sociales y en algunos medios de comunicación permanecen sin verificar.

Una trayectoria profesional que abarca la televisión, el cine y la moda.

Barbie Ferreira saltó a la fama en su adolescencia gracias a su presencia en redes sociales y en la plataforma Tumblr, antes de ser descubierta por varias marcas de moda. En sus inicios, colaboró con minoristas como American Apparel, H&M y Target. Su popularidad creció aún más con su papel en "Euphoria", donde interpretó a Kat Hernandez, un personaje que se convirtió en un ícono para un sector del público.

Además de su carrera como actriz, sigue trabajando en la industria de la moda. En 2025, desfiló en el Victoria's Secret Fashion Show, una experiencia que comentó en varias entrevistas, explicando que le sorprendió y le emocionó participar en el evento.

Los debates en curso sobre la apariencia en Hollywood

Las reacciones suscitadas por la aparición de Barbie Ferreira ilustran un debate recurrente en la industria del entretenimiento: la importancia que se le da a la apariencia física de las actrices. Numerosas personalidades del cine y la televisión ya han denunciado la presión que se ejerce sobre las mujeres en relación con su imagen, especialmente en las redes sociales, donde los comentarios sobre el cuerpo y la apariencia son frecuentes. El ejemplo de Barbie Ferreira sirve, por lo tanto, como recordatorio de que las discusiones en torno al cuerpo de las celebridades, lamentablemente, siguen alimentando el debate público, a veces en detrimento de su trabajo artístico.

A pesar de las críticas, Barbie Ferreira continúa su carrera en cine, televisión y moda. Su destacada aparición en los Premios Óscar de 2026 demuestra que sigue siendo una figura prominente en el mundo del cine y la moda, mientras que los debates en torno a su imagen ponen de manifiesto la constante atención mediática que reciben las celebridades.