Junto a la piscina, esta modelo estadounidense presume de figura.

Junto a la piscina del hotel Beverly Hills, la modelo estadounidense Emily Ratajkowski lució recientemente su figura con un bañador rojo de escote pronunciado, capturando la esencia del verano a pesar de la estación invernal.

Una serie de fotos veraniegas que se han vuelto virales

El 14 de marzo de 2026, Emily Ratajkowski publicó una serie de fotos tomadas por el fotógrafo Morgan Maher, en las que posa con aire relajado junto a la icónica piscina del Hotel Beverly Hills, rodeada de palmeras y cabañas. Su vibrante atuendo rojo, con un escote pronunciado y aberturas altas en las caderas, evoca la estética de "Baywatch" de los 90 con un toque moderno: fruncidos laterales y un tejido estructurado que realza su figura.

Emily Ratajkowski, madre de un hijo, luce con orgullo su figura, alternando entre poses sentada en una tumbona y miradas cómplices a la cámara. Esta elección minimalista de vestuario subraya su dominio de la filosofía "menos es más", una habilidad que ha perfeccionado desde los inicios de su marca, Inamorata.

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Comentarios acalorados en Instagram

La publicación se hizo viral, acumulando más de 257.000 "me gusta" en menos de 10 horas y desatando una avalancha de reacciones entre famosos y fans: la modelo rusa Irina Shayk reaccionó con un emoji de fuego, mientras que sus seguidores la llamaron "leyenda", "la mujer más bella del mundo" y "demasiado bella para este mundo". Estas imágenes, tomadas bajo el radiante sol californiano, resaltan su piel bronceada, su cabello castaño ondulado y su mirada magnética.

En resumen, Emily Ratajkowski transforma un simple "descanso en la piscina" en un momento de moda viral, celebrando su figura con una confianza contagiosa.