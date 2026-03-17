"Una experiencia inaceptable": Actriz empujada durante la ceremonia de los Oscar

Léa Michel
@teyanataylor/Instagram

La cantante, compositora, actriz y directora estadounidense Teyana Taylor, nominada al Oscar en 2026, fue empujada por un guardia de seguridad durante la ceremonia, lo que provocó la indignación de la Academia, que emitió un comunicado oficial .

Un incidente impactante al final de la noche.

Justo después de que "One Battle After Another" ganara el premio a Mejor Película, Teyana Taylor fue empujada por un guardia de seguridad de SIS cuando intentaba unirse a la directora ejecutiva de Warner Bros. Pictures, Pamela Abdy, para una foto grupal. Un video que se hizo viral muestra a una Taylor visiblemente furiosa confrontando al hombre: "¡Eres un hombre que le pone las manos encima a una mujer! ¡Qué grosero!". Testigos afirman que la empujaron literalmente escaleras abajo del Teatro Dolby.

Declaración de la Academia: disculpas y medidas adoptadas

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reaccionó con rapidez: «Nos sentimos sumamente consternados al enterarnos de la experiencia que vivió Teyana Taylor al final de la ceremonia de anoche. Trabajamos con ella durante toda la temporada de premios y siempre ha sido excepcional, solidaria, amable y comprometida con la comunidad. Si bien el incidente involucró a nuestra empresa de seguridad externa, SIS, la experiencia de cada invitado es nuestra responsabilidad. Les hemos dejado claro que este comportamiento es inaceptable. Agradecemos a Teyana su admirable elegancia y estamos tomando las medidas necesarias para garantizar que esto no vuelva a suceder».

La reacción serena de Teyana Taylor

En una entrevista con TMZ , Teyana Taylor restó importancia al incidente: “Todo está bien… No creo que nadie quisiera arruinar mi momento. Todos se estaban divirtiendo, la seguridad estaba haciendo su trabajo. Siempre hay gente así, pero estoy bien, estoy feliz”. Sin embargo, insistió: “No tolero ninguna falta de respeto, especialmente cuando es injustificada y sin provocación”.

Nominada a Mejor Actriz de Reparto (premio que finalmente ganó Amy Madigan), Teyana Taylor brilló con luz propia: recibió una ovación entusiasta y, tras sus múltiples galardones, le dedicó un gesto de cariño al guionista, director y productor estadounidense Paul Thomas Anderson. Incluso puso el broche de oro a la noche en la fiesta posterior de Vanity Fair, celebrando los seis premios Óscar de su película.

En definitiva, este incidente pone de manifiesto las tensiones que se viven tras bambalinas en las grandes ceremonias de premios. La Academia promete tomar medidas, y Teyana Taylor, con su aplomo natural, ha logrado transformar esta "experiencia inaceptable" en una demostración de dignidad.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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