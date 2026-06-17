Sofia Vergara causa sensación con un vestido vintage sin tirantes.

La actriz, modelo, productora y presentadora de televisión colombo-estadounidense Sofía Vergara ha vuelto a incendiar Instagram. Compartió una serie de imágenes en las que posa radiante con un vestido corsé naranja sin tirantes con detalles decididamente vintage.

Un vestido corsé naranja sin tirantes acaparó todas las miradas.

Sofia Vergara se regaló una sesión de fotos de moda por todo lo alto para el cumpleaños de una amiga cercana. En su cuenta de Instagram, la actriz publicó una serie de fotos que compartió con sus millones de seguidores. En las imágenes, posa del brazo de su amiga, luciendo diversos atuendos. Entre todos los conjuntos compartidos, una prenda en particular llamó la atención: un vestido corsé naranja sin tirantes, cuyo corte ajustado evoca las siluetas estructuradas de la ropa vintage.

El corpiño estilo corsé esculpe el busto con precisión, mientras que la falda estampada aporta movimiento y originalidad al conjunto. Esta combinación de una parte superior ajustada y una parte inferior más fluida crea un equilibrio visual especialmente logrado, que recuerda a los elegantes vestidos de los años 50.

Un uso magistral de la inspiración retro.

El corsé estructurado y el corte sin tirantes son un claro guiño a la época dorada del cine estadounidense, cuando los vestidos de noche realzaban la figura con siluetas de gran arquitectura. Al adoptar esta prenda, Sofía Vergara recurre a un repertorio estilístico clásico, que adapta magistralmente a una estética contemporánea. La falda estampada equilibra a la perfección el conjunto: una interpretación vintage impecable que ejemplifica el intachable sentido del estilo de la estrella.

Accesorios dorados para completar el look.

Para complementar este vibrante vestido naranja, Sofía Vergara optó por accesorios dorados. Varias pulseras doradas adornaban sus muñecas, mientras que sus dedos lucían anillos a juego. Esta elección de joyas, a la vez discreta y llamativa, realza la calidez del naranja sin opacarlo. El oro, con su brillo luminoso, armoniza a la perfección con los tonos soleados del atuendo y confirma el impecable sentido del estilo de Sofía Vergara.

Varios atuendos memorables en la misma serie.

Si bien el vestido corsé naranja acaparó toda la atención, no fue la única prenda destacada del desfile. Los seguidores de Sofía Vergara también la vieron con un vestido amarillo y naranja, un vestido largo azul brillante, otro vestido corsé (esta vez negro) y un conjunto estampado con los hombros descubiertos. Esta variedad de prendas resalta el estilo ecléctico de Sofía Vergara y su predilección por las siluetas atrevidas.

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Una publicación que desató una avalancha de comentarios.

Como siempre, con cada aparición estelar, Sofía Vergara desató una oleada de reacciones entusiastas en Instagram. El vestido corsé naranja cautivó especialmente a sus seguidores, quienes inundaron sus comentarios con elogios. Muchos la describieron como "hermosa", mientras que otros le rindieron homenaje con una frase ya clásica en las redes sociales: "MADRE Y MADRE", una expresión de fascinación que su comunidad utiliza para celebrar sus apariciones más memorables.

Con su vestido corsé naranja sin tirantes con toques vintage, Sofía Vergara volvió a deslumbrar. Lució un estilo radiante y sofisticado a la vez, una demostración de estilo que, si hiciera falta, nos recordó que es una de las figuras más influyentes del mundo de la moda.