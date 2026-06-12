Con un body de encaje negro, Sabrina Carpenter rinde homenaje a uno de los periodos más icónicos de Madonna.

La cantautora estadounidense Sabrina Carpenter hizo una aparición impactante en el nuevo videoclip de Madonna, "CONFESSIONS II - The Film". Su atuendo —un body de encaje transparente y accesorios negros— rinde homenaje directo a la era disco de la Reina del Pop.

Un body de encaje con mangas tres cuartos.

En las imágenes del videoclip que circulan en redes sociales, se ve a Sabrina Carpenter bailando en la pista con un body negro ajustado de encaje calado. La prenda, con un escote pronunciado y redondeado y mangas hasta el codo, se lleva sobre un bralette negro que se transparenta sutilmente a través del calado.

Un fino cinturón negro ajustado ciñe la cintura, estructurando la prenda, que luego se extiende por las piernas con una abertura alta característica de los bodysuits teatrales. Sabrina Carpenter añadió un par de guantes de encaje negro que llegan hasta las muñecas, un detalle que define claramente el estilo dentro de una estética histórica.

Peinado deslumbrante y maquillaje color borgoña

Para su peinado, Sabrina Carpenter optó por un look playero particularmente elegante: su cabello rubio platino lucía un voluminoso peinado con un flequillo cortina con raya al medio. Este corte se inspira directamente en el estilo de las estrellas de cine de los años 60 y 80: las pin-ups estadounidenses, las divas de la música disco y el legado de Brigitte Bardot. Unos deslumbrantes pendientes de cristal con forma de araña completaron la línea vertical del look.

En cuanto a belleza, Sabrina Carpenter optó por un tono burdeos intenso aplicado en los párpados, los pómulos y los labios: una elección monocromática que le da al rostro una dimensión cinematográfica.

📸| Sabrina Carpenter en el cortometraje "Confessions II" de Madonna. pic.twitter.com/GVaXMQJkXG — Sabrina Carpenter All-News 🐾 (@SCANews_) 8 de junio de 2026

Los códigos de Madonna de los años 80 reproducidos textualmente

Es precisamente esta gramática la que hace que la aparición sea particularmente exitosa. En la imagen, Sabrina Carpenter rinde homenaje a la icónica época de principios de los años 80, cuando Madonna frecuentaba clubes nocturnos legendarios de Nueva York como Danceteria, un club que ya no existe y que Sabrina Carpenter incluso utilizó en su momento como tema principal de una de las canciones de su nuevo álbum.

Un body transparente, guantes de encaje, un cinturón marcado, una sonrisa cómplice: todos los elementos característicos están presentes. Una interpretación magistral de la estética de club, precisa en sus referencias y decididamente contemporánea en su estilo. Prueba, por si hiciera falta, de que Sabrina Carpenter domina múltiples géneros, incluyendo el legado musical de décadas pasadas.

Una colaboración que va más allá del videoclip.

Esta no es la primera vez que las dos cantantes comparten escenario. La primavera pasada, durante su actuación estelar en Coachella, Sabrina Carpenter invitó a Madonna a subir al escenario para interpretar un dueto. Y más recientemente, Madonna ofreció un concierto sorpresa en Times Square para promocionar su regreso a la música. Esta dinámica revela sutilmente la creciente conexión entre ambas artistas, que trasciende generaciones.

Con este body de encaje negro, Sabrina Carpenter ofrece mucho más que una simple aparición en un videoclip. Hace una declaración de intenciones: la de una artista que sabe honrar a sus predecesoras mientras construye su propia identidad visual. Y que demuestra que se puede ser plenamente contemporánea sin dejar de contar la historia de quienes abrieron camino.

