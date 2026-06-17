Esta modelo, embarazada, luce radiante en las gradas del Mundial.

Una futura mamá hizo una aparición sorpresa en las gradas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (del 11 de junio al 19 de julio). La modelo y actriz húngara Barbara Palvin, embarazada de su primer hijo, compartió en Instagram una serie de fotos tomadas durante un partido en Estados Unidos. Evidentemente feliz, lució con orgullo su barriguita con un elegante y radiante atuendo negro.

Un look negro que acentúa maravillosamente su barriguita de embarazada.

Para esta ocasión, Barbara Palvin optó por un atuendo completamente negro. Llevaba una blusa fruncida de manga larga con un escote que dejaba ver su barriguita, combinada con una falda larga y fluida. Unas gafas de sol grandes con cristales tintados y un moño desenfadado completaban este look relajado y veraniego. Lejos de ocultar su embarazo, Barbara Palvin prefirió realzarlo, celebrando este momento con naturalidad.

Una futura mamá radiante

Más allá de su atuendo, fue la energía de Barbara Palvin lo que realmente cautivó a todos. En las fotos, se la ve sonriendo, con los brazos en alto, disfrutando claramente del momento. Una alegría contagiosa que ilustra a la perfección el famoso "resplandor del embarazo", ese brillo que a menudo se atribuye a las futuras mamás. Al compartir estas imágenes, Barbara Palvin ofreció a sus seguidores una mirada espontánea y luminosa a su embarazo.

Junto a su esposo Dylan Sprouse

Esta aparición se produce apenas unas semanas después del muy comentado anuncio de su embarazo. Fue en el Festival de Cine de Cannes de 2026 donde Barbara Palvin y su esposo, el actor italoamericano Dylan Sprouse, revelaron que esperaban su primer hijo, cuyo nacimiento estaba previsto para finales del verano. La pareja, casada desde 2023, asistió junta al evento, compartiendo este momento festivo. Un feliz interludio, a pocas semanas de la llegada de su bebé.

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Una modelo de primera categoría

Descubierta a una edad muy temprana, Barbara Palvin se ha consolidado como una de las modelos más destacadas de su generación. Habitual en las pasarelas y en campañas internacionales, ahora inicia una nueva etapa en su vida, compaginando su carrera con la maternidad. Parece estar viviendo esta fase con serenidad y felicidad, como lo demuestra su aparición en uno de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Con su atuendo completamente negro y su radiante sonrisa, Barbara Palvin protagonizó una de las apariciones más entrañables de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Luciendo con orgullo su barriguita de embarazada, la futura mamá demostró que la elegancia y el embarazo van de la mano. Un dulce momento que encantó a sus seguidores.