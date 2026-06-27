Embarazada de su segundo hijo, Kaley Cuoco luce su barriguita en la alfombra roja.

Pocas semanas después de anunciar su segundo embarazo, la actriz y productora ejecutiva estadounidense Kaley Cuoco hizo su primera aparición en la alfombra roja en Los Ángeles. Lució con orgullo su barriguita con un elegante vestido negro.

Un elegante vestido negro

Para esta ocasión, Kaley Cuoco optó por una apuesta segura: un vestido largo negro. Fluido y elegante, el vestido se ajustaba delicadamente a su figura de embarazada, realzando su barriguita. La actriz lo combinó con zapatos de tacón a juego y delicados collares dorados superpuestos para un toque de brillo. Un look casual chic, a la vez discreto y sofisticado, perfecto para la ocasión. Sonriendo ampliamente para los fotógrafos, colocó las manos bajo su vientre en un gesto tierno y protector.

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Una primera aparición muy esperada

Esta aparición pública fue significativa: marcó el regreso de Kaley Cuoco a la alfombra roja tras anunciar su embarazo. Estuvo presente en el estreno de una nueva serie en Los Ángeles, lo que le permitió combinar sus compromisos profesionales con la celebración de este feliz momento. Radiante, Kaley Cuoco no ocultó su alegría ante la perspectiva de ampliar su familia.

Una segunda niña pequeña

A principios de este mes, Kaley Cuoco y su pareja, el actor Tom Pelphrey, anunciaron que esperaban su segundo hijo, una niña. La pareja, que ya tiene una hija, compartió la noticia en Instagram con una foto de un pastel rosa en forma de corazón. "Completando nuestra pequeña familia, ¡qué sueño hecho realidad!", escribió la actriz, añadiendo que este segundo embarazo había sido "un poco más movido, pero estoy increíblemente agradecida".

Con esta radiante aparición, Kaley Cuoco confirma que está disfrutando plenamente de su embarazo. Entre la elegancia de un vestido negro y la evidente alegría de una futura mamá, ofreció una imagen sencilla pero conmovedora. Como era de esperar, esto encantó a sus fans.