"Una diosa española": Rosalía opta por un vestido arquitectónico que juega con los volúmenes.

La cantante española Rosalía compartió en Instagram una foto luciendo un espectacular vestido de corte arquitectónico, jugando con volúmenes y contrastes. Su imagen cautivó a sus seguidores, algunos incluso la apodaron "diosa española".

Un vestido arquitectónico en azul glacial

La pieza central de este look era un vestido estructurado en un delicado azul hielo. Su diseño escultural presentaba un escote pronunciado acentuado por encajes blancos —algunos trenzados, otros sueltos— que caían en cascada por el frente. Este detalle gráfico añadía profundidad y dinamismo a la prenda. Lejos de ser un simple vestido, era una auténtica creación de moda, concebida como un juego de texturas y líneas.

Una interacción magistral de volúmenes

Este vestido se basaba principalmente en el volumen. El bajo jugaba con el contraste: corto por delante, se extendía en una larga y fluida cola por detrás. Esta asimetría le confería a la silueta un aire teatral y etéreo. Para completar este conjunto etéreo, Rosalía optó por unas botas negras hasta la rodilla y lució un elegante moño alto. Un equilibrio perfecto entre delicadeza y audacia.

Rosalía en su nueva publicación de Instagram pic.twitter.com/C4VgdTipaU — Luv (@cherrymagazinee) 26 de junio de 2026

Una aparición en Harvard

Esta publicación no era una foto cualquiera. En el pie de foto, Rosalía simplemente escribió "llegué a Harvard", sugiriendo que este atuendo fue elegido para una aparición en la prestigiosa universidad estadounidense. Un entorno solemne, al que el elegante vestido de corte arquitectónico de Rosalía aportó un toque de modernidad y audacia. Como era de esperar, sus seguidores elogiaron efusivamente su apariencia, colmándola de halagos.

Ver esta publicación en Instagram Un post compartido por LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Con este vestido azul hielo de corte arquitectónico, Rosalía hizo una aparición espectacular a la vez que refinada. Jugando con el volumen, los contrastes y los detalles gráficos, demostró, una vez más, su impecable sentido del estilo. Como era de esperar, esto encantó a sus fans y sin duda inspirará a los amantes de la moda en todo el mundo.

