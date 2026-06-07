Años después de filmar una escena a los 13 años, esta actriz está librando una batalla sin precedentes.

La actriz y modelo alemana Nastassja Kinski acaba de lograr una victoria histórica. Tras una década de batalla legal, ha conseguido que se retire, al menos temporalmente, una película rodada en 1975 en la que aparece con tan solo 13 años, en una escena que considera "profundamente inapropiada". Se trata de una lucha sin precedentes en la historia del cine europeo.

Una escena que ya no funciona

La película en cuestión se titula "Wrong Move" ("Falsche Bewegung"), dirigida por el cineasta alemán Wim Wenders en 1975. Nastassja Kinski, que entonces tenía 13 años, interpreta a Mignon, una niña muda. La escena problemática la muestra en "un estado de exposición corporal particularmente inapropiado para su edad", interactuando con un hombre adulto que la abofetea y luego le acaricia la cara. La propia actriz ahora describe la escena como "anormal" y, tras el movimiento #MeToo, se ha vuelto intolerable para muchos.

El propio director lo reconoció públicamente en una gala de la Academia de Cine Alemana el 29 de mayo de 2026: «Jamás volvería a hacer algo así hoy en día. Sé mucho más, muchísimo más. La sensibilidad ha cambiado; vivimos en un mundo completamente diferente al de hace cincuenta años», declaró el director, productor, guionista y fotógrafo alemán Wim Wenders.

Diez años de batallas legales

Para lograr este resultado, la actriz Nastassja Kinski luchó durante casi diez años. Según sus propias declaraciones, nunca le informaron durante el rodaje que tendría que desnudarse delante de todo el equipo. El movimiento #MeToo le dio, décadas después, el valor para emprender una acción legal sin precedentes, con el objetivo de que la escena fuera eliminada por completo del montaje final y obtener una indemnización.

«Aunque a los 13 años no sabía mucho, ya me había dado cuenta de que algo no era normal», declaró al periódico Süddeutsche Zeitung. Y en 2024, en la cadena alemana RTL, añadió: «Era mi primera película, mi primer director, y no me protegió». Una declaración que resume a la perfección la magnitud de su compromiso.

La retirada temporal de la película y la disculpa del cineasta.

El 3 de junio de 2026 se anunció oficialmente la retirada temporal de la película. Según la Fundación Wim Wenders, titular de los derechos de explotación, la película solo volverá a estar disponible una vez que se haya encontrado una solución aceptable para todas las partes, incluida Nastassja Kinski. En una declaración pública, el cineasta Wim Wenders reconoció, a modo de disculpa, que «Natassja Kinski debería haber estado mejor protegida» durante el rodaje. Una declaración tardía, pero que marca un punto de inflexión en la forma en que la industria empieza a afrontar su propio pasado.

Una cuestión que va más allá de su caso personal.

Esta lucha plantea una cuestión fundamental que trasciende el caso particular de Nastassja Kinski. Ella misma la formuló públicamente con notable claridad: "¿Cómo se gestiona el patrimonio cinematográfico? ¿Es permisible, o incluso deseable, recortar una escena si perjudica a una actriz? ¿Se puede acortar una película a posteriori?". Esta es una pregunta que interpela a toda la industria. En nombre del derecho al olvido, ¿se puede reescribir la historia? En nombre de la libertad artística, ¿deberían conservarse imágenes que hoy no se filmarían? El debate está lejos de estar zanjado, pero con Nastassja Kinski, ya existe un precedente que, sin duda, influirá en futuras decisiones.

Una pelea vinculada al movimiento #MeToo

Lejos de ser un caso aislado, esta lucha forma parte de una tendencia más amplia. En los últimos años, varias actrices que actuaron siendo niñas han solicitado la eliminación o modificación de escenas que consideraban inaceptables. En 2025, Nastassja Kinski ya había logrado que la cadena alemana NDR retirara un episodio de la serie "Tatort", en el que aparecía a los 15 años en una situación similar.

Con esta victoria, Nastassja Kinski no solo reivindica su imagen, sino que abre una puerta que antes parecía cerrada para toda una generación de actrices que actuaron siendo niñas. Además, nos recuerda que la protección de los menores en los platós de cine —como en cualquier otro lugar— nunca más debería quedar únicamente en manos de los adultos que los dirigen.