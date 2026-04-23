Alabama Barker presume de sus curvas con un corsé que provoca reacciones.

La música Alabama Barker, hija de Travis Barker y Shanna Moakler, compartió recientemente en sus redes sociales una imagen que dio mucho que hablar, en la que lucía un corsé negro. Combinando la inspiración del encaje con una silueta estructurada, este tipo de prenda se ajusta a una estética ya muy popularizada por las tendencias de moda actuales, donde la línea entre la lencería y la ropa de fiesta se difumina cada vez más.

Un corsé negro, en algún punto entre la transparencia y la estructura.

La pieza principal es un corsé negro ajustado, con varillas visibles y paneles. Esta confección realza la silueta de Alabama Barker, jugando con el contraste entre sujeción y ligereza visual. Este tipo de corsé, a menudo inspirado en el encaje, se reinterpreta aquí para un look de noche, reflejando un estilo particular.

Para completar este look, Alabama Barker combina su corsé con medias negras y botas altas, reforzando una estética más oscura y ligeramente grunge. Esta elección estilística acentúa el efecto visual general.

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Fuertes reacciones en las redes sociales

La publicación de Alabama Barker se viralizó rápidamente en internet, generando numerosas reacciones. Algunos internautas elogiaron el atuendo como "atrevido y moderno", mientras que otros comentaron sobre lo "muy revelador" que era.

Como suele ocurrir con este tipo de silueta, la línea entre la admiración estilística y el debate en torno al estilo sigue siendo, lamentablemente, muy delgada. Cabe recordar que el cuerpo y la apariencia de las mujeres no deberían ser objeto de debate: cada quien se viste como quiere, sin que esto justifique un juicio sobre su aspecto.

Con este corsé negro, Alabama Barker adopta una estética de moda contemporánea. Esta aparición demuestra una vez más la influencia de las redes sociales en la configuración de las tendencias actuales.