El último look playero vintage de Bella Hadid está causando sensación.

La modelo estadounidense Bella Hadid parece sentirse más cómoda que nunca con su imagen. Tras su muy comentada aparición en Cannes, publicó una serie de fotos en Instagram a bordo de un yate en la Riviera Francesa, luciendo un atuendo playero decididamente retro que provocó reacciones entre todos sus seguidores.

Un traje de una pieza azul acero de Miyake Design Studio.

En las fotos que compartió Bella Hadid, su silueta resalta notablemente sobre el blanco del puente. Lleva un bañador de una pieza azul acero intenso, una creación de la prestigiosa casa de moda japonesa Miyake Design Studio, fundada por el legendario diseñador Issey Miyake y reconocida por sus diseños funcionales y vanguardistas.

El diseño apuesta por la simplicidad técnica. Una camiseta sin mangas, un escote redondo recto y letras oscuras en la parte delantera: todas las características de la ropa deportiva minimalista están presentes. Este enfoque dista mucho de las siluetas llamativas que suelen asociarse con las playas de Saint-Tropez, y encaja a la perfección con el estilo característico de Bella Hadid, conocida por su predilección por los cortes estructurados y los volúmenes gráficos.

Un corte retro con un marcado aire noventero.

El detalle que marca la diferencia es el corte alto en las caderas. Un estilo de corte alto que recuerda directamente a los uniformes de los nadadores olímpicos de los años 90, o a las icónicas prendas de "Baywatch", popularizadas en la misma época.

Esto fue precisamente lo que provocó la reacción de los fans en los comentarios, muchos de los cuales lo interpretaron como un claro guiño a la estética pop de los noventa que muchas modelos de la generación de Bella Hadid han estado recuperando en las últimas temporadas. Este corte también tiene un efecto visual específico: alarga la silueta y devuelve al bañador de una pieza toda su amplitud gráfica.

Belleza bronceada y gafas rectangulares

En cuanto a su peinado, Bella Hadid optó por un look completamente relajado. Su cabello rubio caramelo, aún húmedo por el sol y alborotado por la brisa marina, caía sobre sus hombros o suelto. Esto hacía juego con la sencillez del vestido que llevaba, que encaja a la perfección con la tendencia del "cabello playero natural" que los estilistas de las revistas de moda adoran recuperar cada verano.

En su rostro, piel bronceada y unas gafas de sol negras rectangulares que le dan el toque gráfico final. Joyas minimalistas, accesorios discretos: todo en el look evoca claramente un ambiente playero, sin el menor exceso.

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Una apariencia que refleja su marca de belleza.

Esta serie de fotos no es casualidad. Bella Hadid está atravesando un periodo de gran actividad con su marca de cosméticos Ôrəbella, que lanzó en 2024 y que sigue promocionando activamente en redes sociales. Varias de sus recientes apariciones, en Cannes y Saint-Tropez, parecen haber sido concebidas como una extensión visual directa del universo olfativo y cromático de la marca. Cada publicación, por lo tanto, transmite el mismo mensaje: proyectar un espíritu luminoso y decididamente natural.

Con este bañador azul acero de Miyake Design Studio, Bella Hadid nos regala uno de sus looks veraniegos más espectaculares. Demuestra que su estilo personal sigue evolucionando: una fusión de minimalismo, influencias de los 90 y su energía vibrante y única. Sin duda, será un éxito en las playas este verano.