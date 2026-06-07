A sus 19 años, Kai Trump comparte su pasión por el golf con millones de seguidores.

Posando con un palo en la mano, en pleno swing o grabando un videoblog, con los auriculares puestos, Kai Trump, nieta de Donald Trump, se ha consolidado como una de las figuras más seguidas del golf amateur femenino en las redes sociales.

Una carrera en el golf que comenzó con tan solo 2 años.

Todo comenzó muy pronto. Kai Madison Trump, la nieta mayor del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e hija de Donald Trump Jr. y Vanessa Trump, descubrió el golf con tan solo 2 años en los numerosos campos que frecuentaba su familia; el propio Donald Trump es propietario de varios campos de golf en Florida, Nueva Jersey y Escocia.

Muy pronto, la joven demostró un talento excepcional. Trabajadora y exigente consigo misma, compartió su filosofía de entrenamiento con un medio estadounidense el año pasado: "Si tengo dos horas, no voy a golpear unas cuantas bolas y luego perder el tiempo con el móvil. No, voy a aprovechar al máximo el tiempo que tengo en el campo". Esta disciplina está dando sus frutos: Kai Trump ocupa ahora el primer puesto en el ranking Golf NIL High School Girls Rankings, la clasificación oficial de jóvenes golfistas estadounidenses de secundaria.

Más de 8 millones de suscriptores en todas las redes.

Más allá del golf, Kai Trump se ha consolidado como una auténtica creadora de contenido. Presente en Instagram, TikTok, X (antes Twitter) y YouTube con el nombre de usuario @kaitrumpgolfer (o @thekaitrumpgolfer en TikTok), cuenta con más de 8 millones de seguidores en total. Su canal de TikTok tiene casi 3,7 millones de seguidores, mientras que su canal de YouTube supera el millón.

Sus videos, publicados en formato vlog, combinan sesiones de entrenamiento, vistazos entre bastidores de torneos, momentos de su época de estudiante de secundaria y instantes familiares. Es una narrativa cuidadosamente elaborada para una generación nacida con las redes sociales, que descubre a través de sus publicaciones el funcionamiento interno de un estilo de vida decididamente poco convencional. En los últimos meses, incluso grabó un famoso "golpe de fantasía" con el golfista profesional Bryson DeChambeau, dos veces ganador de un Major.

Una valoración de NIL entre las más altas en el deporte universitario femenino.

Esta presencia digital tiene una consecuencia muy concreta. El sistema NIL (Nombre, Imagen, Semejanza), establecido en 2021 en Estados Unidos para que los jóvenes atletas de secundaria y universitarios reciban una compensación por su imagen, le ha otorgado a Kai Trump una de las mayores valoraciones en todo el deporte femenino estadounidense, estimada actualmente en alrededor de 2,25 millones de dólares. Por lo tanto, aparece regularmente en los primeros puestos de la clasificación NIL para estudiantes-atletas.

Esta aura ya le ha permitido firmar una importante alianza con Accelerator Active Energy, una marca de bebidas energéticas de la que es embajadora y accionista. Recientemente, incluso lanzó su propio sabor exclusivo, llamado "Blue Raz Slush". La bebida, disponible en Amazon, se agotó en menos de dos horas.

Administración de la Universidad de Miami

Tras graduarse de la preparatoria en mayo de 2026, Kai Trump se prepara para comenzar una nueva etapa. Se ha comprometido con la Universidad de Miami, que cuenta con uno de los 100 mejores programas de golf universitario de Estados Unidos (División I de la NCAA). Para ella, esta decisión va más allá de lo deportivo. "Cuando esté en la universidad, podré seguir incorporando mi bebida energética a mi rutina, especialmente para el golf, los deportes y los estudios", explica sobre su próximo calendario. Un día en la vida de una estudiante-atleta que planea documentar, como de costumbre, en sus vlogs habituales.

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Con su singular trayectoria —juega al golf desde la infancia, tiene una enorme presencia digital, sus derechos de imagen (NIL) se encuentran entre los más altos del deporte femenino estadounidense y está vinculado a la Universidad de Miami—, Kai Trump parece estar forjando su propio camino.