A sus 93 años, esta actriz exhibe una elegancia que sigue fascinando.

En la edición inaugural londinense de los premios Power of Women (una ceremonia anual que celebra a mujeres inspiradoras y sus logros), la actriz británica Joan Collins deslumbró junto a su esposo, Percy Gibson. Su sola presencia demuestra a la perfección por qué es uno de los mayores iconos de la alfombra roja.

Un top de lentejuelas doradas, un sello distintivo de Joan Collins.

En el Chancery Rosewood de Mayfair, Joan Collins optó por un atuendo inconfundible: un top dorado cruzado, completamente cubierto de cientos de diminutas lentejuelas que captan la luz con el más mínimo movimiento. Una prenda que evoca, casi al pie de la letra, los códigos estilísticos que convirtieron a Joan Collins en una leyenda durante la época de "Dinastía".

Los pendientes, a juego con el diseño de la blusa, realzan los detalles metálicos de la prenda y definen la silueta. Junto a ella, su marido, Percy Gibson, optó por un sencillo traje azul marino, permitiendo así que la presencia de su esposa fuera la protagonista. Una elección de vestuario sutil pero significativa.

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Galardonada como "Ícono del Año" en el evento Power of Women de Londres.

Fue una velada verdaderamente especial en el Chancery Rosewood. El evento, que se celebró por primera vez en Londres, rinde homenaje cada año a las figuras femeninas más destacadas del cine, la televisión, la música y los medios de comunicación. Y este año, Joan Collins fue galardonada con el premio más prestigioso de la noche: Icono del Año.

Entre las demás mujeres homenajeadas en la ceremonia se encontraban la actriz y cantante británica Cynthia Erivo, la actriz británica Emilia Clarke, la actriz y cantante británica Hannah Waddingham, Suki Waterhouse y la actriz británica Emma Corrin, quien se convirtió en la primera persona no binaria en recibir el premio Power of Women. Esta distinción sin precedentes refleja una tendencia más amplia hacia una mayor representación, y Joan Collins simboliza otra barrera que debe superarse: la de la edad.

"Hay que saber reinventarse": el mensaje a la nueva generación

Como era de esperar, el discurso de aceptación de Joan Collins dejó una huella imborrable. «He descubierto que, para sobrevivir y prosperar en esta profesión, hay que demostrar lo esencial que es para las mujeres reinventarse. Hay que saber reinventarse una y otra vez», dijo al público.

Una frase que resume a la perfección la trayectoria de una actriz que, durante más de setenta años, ha sabido transitar entre épocas sin encasillarse en un solo registro. Desde sus inicios en el cine británico en la década de 1950, pasando por su reconocimiento mundial gracias a "Dinastía" en la década de 1980, hasta sus papeles televisivos más recientes, Joan Collins sigue encarnando una elegancia singular, una que desafía el paso del tiempo sin renegar jamás del pasado.

Su próxima película es una denuncia contra el maltrato a las personas mayores.

Joan Collins también aprovechó la velada para hablar de su nuevo proyecto: "My Duchess", una película biográfica sobre Wallis Simpson, duquesa de Windsor, en la que interpreta el papel principal. La película, cuyo estreno está previsto próximamente, narra los últimos nueve años de la vida de Wallis Simpson, la mujer que, en 1937, se casó con el príncipe Eduardo tras su abdicación al trono británico.

Describe este periodo con solemnidad: «Fueron los últimos nueve años de su vida. Al principio, era una mujer fuerte y poderosa. Pero su fuerza y poder fueron completamente destruidos, lamentablemente, por otra mujer. Creo que esto ilustra mucho sobre lo que aún ocurre en el mundo: el maltrato a las personas mayores». Un mensaje que resuena con mayor fuerza viniendo de una actriz de 93 años, capaz de encarnar a mujeres invisibles y devolverles la voz.

Con su aparición en el evento Power of Women de Londres, Joan Collins nos recuerda que la elegancia no tiene fecha de caducidad ni fórmula preestablecida. Y que, tras las lentejuelas y las alfombras rojas, se esconde ante todo una mujer que transforma cada una de sus apariciones en un momento cinematográfico.