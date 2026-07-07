Emma Watson hizo una rara aparición pública en Londres, junto al príncipe William.

La actriz británica Emma Watson, que se ha mantenido alejada del ojo público en los últimos años, hizo una aparición destacada en Londres. Asistió a un evento dedicado a la conservación de la vida silvestre, junto al príncipe William y el actor y productor británico Benedict Cumberbatch. La ocasión brindó la oportunidad de verla luciendo un elegante vestido bicolor.

Un vestido blanco y negro

Para esta ocasión, Emma Watson optó por un vestido de Jacquemus llamado "La Robe Pisello". El diseño jugaba con el contraste, con un corpiño negro ajustado de escote redondo y mangas cortas, que dejaba ver un collar adornado con perlas antiguas y un colgante en forma de corazón. A la altura de las caderas, la tela se transformaba en una falda de popelina de algodón blanco con varios volantes. Un juego de superposiciones y aberturas florales completaba esta silueta de talle bajo.

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Una apariencia comprometida

Más allá del estilo, esta aparición pública tuvo un significado especial. Emma Watson participó en un foro organizado por la iniciativa United for Wildlife, con el apoyo de la Fundación Real, durante la Semana de Acción Climática. Este compromiso coincide con los valores de Emma Watson, conocida desde hace tiempo por su activismo en favor de causas medioambientales y feministas. El príncipe Guillermo y Benedict Cumberbatch también asistieron al evento.

Una actriz "discreta"

Esta aparición fue aún más destacable dada la escasa presencia de Emma Watson en los últimos años. Descubierta de niña en la saga de Harry Potter, la actriz fue interrumpiendo su carrera para centrarse en sus estudios y su activismo. Por ello, cada una de sus apariciones públicas es analizada con lupa por sus fans, quienes se alegran enormemente de verla de nuevo.

Con este vestido bicolor de Jacquemus, Emma Watson hizo una aparición elegante y comprometida. Combinando la sofisticación de la moda con una causa que defiende, la actriz recordó a todos que sabe cómo unir estilo y convicción. Como era de esperar, esto encantó a sus fans, quienes siempre se alegran de verla de nuevo en el centro de atención.