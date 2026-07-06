Entre conchas marinas y flores, Kehlani opta por un look veraniego impactante.

Léa Michel
@kehlani / Instagram

Mientras se prepara para su gira mundial, la cantautora estadounidense Kehlani compartió en redes sociales un look veraniego vibrante y playero. Con estampados florales y accesorios de conchas, optó por un estilo soleado y relajado que conquistó al instante a sus fans.

Un look veraniego y soleado

Para esta ocasión, Kehlani optó por una estética bohemia y playera. Lució unos shorts blancos con estampado floral rojo, combinados con un cinturón de cuentas de conchas para un toque decididamente veraniego. Completó el look con una blusa blanca, pendientes de aro adornados con conchas y un delicado collar de perlas. Un maquillaje natural y rizos largos y sueltos remataron este look radiante.

Un ambiente costero

Más allá de las prendas en sí, este look evoca toda una atmósfera. Conchas marinas, perlas y estampados florales nos transportan inmediatamente al verano, la arena y las vacaciones. Esta tendencia "mermaidcore", inspirada en el mundo marino, es cada vez más popular en las redes sociales. Con este conjunto, Kehlani abraza por completo esta estética playera, suave, natural y vibrante.

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Los aficionados ganaron

Como era de esperar, esta publicación desató una oleada de reacciones entusiastas. En los comentarios, los internautas colmaron a Kehlani de halagos. "¡Es la sensación!", "¡Una verdadera Moana!" fueron solo algunos de los muchos mensajes de admiración.

Una cantante en las noticias

Esta aparición llega en un momento muy ajetreado para Kehlani. El 24 de abril de 2026, día de su 31 cumpleaños, lanzó su nuevo álbum homónimo, "KEHLANI". Ahora se prepara para promocionar estos nuevos temas en directo durante su gira mundial "Kehlani World Tour", que comenzará en agosto de 2026 con conciertos en Norteamérica, Europa, el Reino Unido y Sudáfrica.

Con este look veraniego adornado con conchas marinas y flores, Kehlani luce radiante y a la moda. Fiel a su estilo, confirma su predilección por los looks sofisticados y su actual inspiración playera. Como era de esperar, esto sin duda encantará a sus fans.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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