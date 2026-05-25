A sus 70 años, Geena Davis deslumbra en Cannes con un vestido rojo de lentejuelas.

Léa Michel
@geenadavis / Instagram

La actriz, productora y guionista estadounidense Geena Davis clausuró con broche de oro el Festival de Cannes 2026 (del 12 al 23 de mayo). En la ceremonia de clausura, celebrada en el Palacio de Festivales, causó sensación con un deslumbrante vestido de lentejuelas que evocaba un espectáculo de fuegos artificiales. Esta impactante aparición encajó a la perfección la fuerte tendencia de este año en el festival, donde el brillo reinó en la alfombra roja.

Un vestido de lentejuelas con efecto fuegos artificiales.

La pieza central de esta aparición, el largo vestido de Geena Davis, se distinguió por su meticuloso trabajo con perlas y lentejuelas en cálidos tonos joya. Sin tirantes, revelaba un corpiño escultural con un escote puntiagudo que atraía elegantemente la mirada hacia el rostro de la actriz. La intrincada disposición de las lentejuelas creaba la ilusión de un deslumbrante espectáculo de fuegos artificiales, otorgando a la silueta una dimensión festiva y espectacular. Una elección perfectamente adecuada para la solemne atmósfera de la noche de clausura.

Recortes sutiles y espalda dividida

En el lateral, un discreto recorte, sujeto por una fina banda de tul ligero, añade un toque de modernidad sin alterar la elegancia general. En la parte posterior, una abertura hasta la rodilla aporta dinamismo a la silueta y deja ver unos zapatos de tacón negros de punta. Estos detalles cuidadosamente pensados dan fe de una confección impecable, propia de la colección pre-otoño 2026.

Joyas preciosas y belleza radiante

Para complementar este vestido, Geena Davis eligió joyas excepcionales adornadas con diamantes y rubíes: un anillo, una pulsera y pendientes a juego, cuya forma recuerda a las conchas marinas arrastradas por la marea. Para su maquillaje, el equipo de la actriz optó por un toque sutil: labios rosados brillantes y sombras de ojos iridiscentes que realzan los reflejos de las lentejuelas del vestido.

Con este vestido de efecto "fuegos artificiales", Geena Davis protagonizó una de las apariciones más deslumbrantes en la ceremonia de clausura del Festival de Cannes de 2026. Una demostración de que la elegancia radiante no tiene edad.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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