Miss Venezuela Global 2025, que resultó herida en la cara en Cannes, acusa a su estilista de agredirla.

Léa Michel
@andreadelvalt / TikTok

Un caso inquietante ha estallado en el marco del Festival de Cine de Cannes. Andrea del Val, coronada Miss Venezuela 2025, ha acusado a su estilista, Giovanni Laguna, de agredirla físicamente en la habitación del hotel. La joven compartió un video en redes sociales mostrando sus lesiones faciales, lo que provocó indignación en internet. El estilista fue arrestado por las autoridades francesas y la investigación continúa.

Un video compartido en redes sociales

En un video grabado con su teléfono, Andrea del Val mostró su rostro herido, acusando directamente a su estilista. "Miren, esto es lo que hizo Giovanni Laguna", dijo en español, antes de grabar la habitación, cuyos muebles aparecían desordenados. La joven luego publicó estas imágenes en sus redes sociales, donde rápidamente se viralizaron. Este testimonio, dado en un momento de evidente angustia, generó numerosos mensajes de apoyo.

La estilista fue interrogada por la policía.

Según el New York Post , los huéspedes del hotel alertaron a la policía tras escuchar gritos y percibir indicios de una pelea. Al llegar, los agentes arrestaron a Giovanni Laguna. Imágenes compartidas por un periodista español muestran al diseñador de moda siendo escoltado por las autoridades. Por el momento, se encuentra bajo custodia, pero aún no se han confirmado oficialmente cargos específicos.

Giovanni Laguna es una figura destacada en el mundo de los concursos de belleza en Latinoamérica, donde ha vestido a numerosas reinas. Desde 2023, se desempeña como director artístico de la organización Miss Universo Colombia.

Este caso, que aún se encuentra bajo investigación, subraya la importancia de permitir que el sistema judicial cumpla su función, al tiempo que se escucha y apoya a las presuntas víctimas de violencia. La investigación que llevan a cabo las autoridades francesas debe esclarecer los hechos con precisión.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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