A sus 58 años, Nicole Kidman luce su cabello natural y sus rizos causan sensación

La actriz, productora y directora australiana-estadounidense Nicole Kidman demuestra una vez más que es un ícono atemporal. Recientemente deleitó a sus fans en Instagram al compartir una foto de su viaje a Chile, donde luce con orgullo su cabello natural. Adiós a los peinados lisos: hola a sus largos rizos rubios, recogidos en una coleta baja y disimulados bajo una gorra beige.

Un look sencillo pero ultra chic

En esta instantánea tomada durante una escapada a Sudamérica, Nicole Kidman luce un estilo relajado y elegante, fiel a la tendencia del "lujo discreto". Lleva un blazer marrón, vaqueros, zapatos marrones y un bolso tote Chanel de cuero marrón: un look minimalista con toques refinados. Tras sus clásicas gafas de sol oscuras, irradia una serenidad renovada, y escribe su foto simplemente: "Me encantó explorar Chile 🇨🇱".

El gran regreso de los rizos naturales

Esta no es la primera vez que Kidman deja brillar su cabello natural. Durante varias semanas, se la ha visto en numerosas apariciones con sus rizos rubios naturales, ya sea en un cumpleaños familiar, una fiesta de Navidad en Sídney o en un viaje en avión. Este regreso a su look natural parece marcar el comienzo de una nueva era personal para la actriz, quien en 2025 vio el final de su matrimonio con el cantante Keith Urban tras casi veinte años juntos.

Esta transformación capilar no es casualidad: hace unos meses, confesó al medio Allure que se arrepentía de haberse alisado el pelo durante tanto tiempo. "¿Por qué lo hice? Me encantaban mis rizos", admitió al redescubrir viejas fotos suyas, luciendo radiante.

Al abrazar plenamente su textura natural, Nicole Kidman transmite un mensaje contundente: a través de las transformaciones y disrupciones de la vida, reencontrarse es una forma de libertad. Sus rizos, más que una elección estética, se convierten en el símbolo de este redescubrimiento personal: elegantes e innegablemente inspiradores.