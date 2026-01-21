Search here...

A sus 58 años, Nicole Kidman luce su cabello natural y sus rizos causan sensación

Léa Michel
@nicolekidman/Instagram

La actriz, productora y directora australiana-estadounidense Nicole Kidman demuestra una vez más que es un ícono atemporal. Recientemente deleitó a sus fans en Instagram al compartir una foto de su viaje a Chile, donde luce con orgullo su cabello natural. Adiós a los peinados lisos: hola a sus largos rizos rubios, recogidos en una coleta baja y disimulados bajo una gorra beige.

Un look sencillo pero ultra chic

En esta instantánea tomada durante una escapada a Sudamérica, Nicole Kidman luce un estilo relajado y elegante, fiel a la tendencia del "lujo discreto". Lleva un blazer marrón, vaqueros, zapatos marrones y un bolso tote Chanel de cuero marrón: un look minimalista con toques refinados. Tras sus clásicas gafas de sol oscuras, irradia una serenidad renovada, y escribe su foto simplemente: "Me encantó explorar Chile 🇨🇱".

El gran regreso de los rizos naturales

Esta no es la primera vez que Kidman deja brillar su cabello natural. Durante varias semanas, se la ha visto en numerosas apariciones con sus rizos rubios naturales, ya sea en un cumpleaños familiar, una fiesta de Navidad en Sídney o en un viaje en avión. Este regreso a su look natural parece marcar el comienzo de una nueva era personal para la actriz, quien en 2025 vio el final de su matrimonio con el cantante Keith Urban tras casi veinte años juntos.

Esta transformación capilar no es casualidad: hace unos meses, confesó al medio Allure que se arrepentía de haberse alisado el pelo durante tanto tiempo. "¿Por qué lo hice? Me encantaban mis rizos", admitió al redescubrir viejas fotos suyas, luciendo radiante.

Al abrazar plenamente su textura natural, Nicole Kidman transmite un mensaje contundente: a través de las transformaciones y disrupciones de la vida, reencontrarse es una forma de libertad. Sus rizos, más que una elección estética, se convierten en el símbolo de este redescubrimiento personal: elegantes e innegablemente inspiradores.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Article précédent
"Sigue en la cima": a sus 55 años, impone su estilo sin concesiones

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Sigue en la cima": a sus 55 años, impone su estilo sin concesiones

Un auténtico ícono de los 90, la exmodelo, actriz y productora estadounidense Heather Graham deseó recientemente a sus...

A sus 53 años, la cantante Vanessa Paradis marca el regreso de una tendencia inesperada.

La cantante, actriz y modelo francesa Vanessa Paradis recupera una tendencia que muchos creían reservada para las veinteañeras:...

Sin maquillaje y en pijama, Lindsay Lohan genera reacciones en redes

Lejos de las alfombras rojas y los flashes de los fotógrafos, Lindsay Lohan decidió empezar la semana con...

A sus 60 años, la figura de Elizabeth Hurley en las Maldivas es cautivadora

La actriz, modelo y productora británica Elizabeth Hurley compartió recientemente varias fotografías en Instagram de su estancia en...

Los hijos de Uma Thurman y Ethan Hawke imponen su estilo en la Semana de la Moda

En la Semana de la Moda de Milán Otoño/Invierno 2026-2027, Maya Hawke y su hermano Levon Hawke atrajeron...

Categorizada como "una mujer mayor de 50", la actriz filipina Leroy-Beaulieu desmonta los estereotipos sobre la edad.

Recientemente, como invitada del programa En Aparté , la actriz que interpreta a Sylvie Grateau en la serie...

© 2025 The Body Optimist