Hailey Bieber causa sensación con un atuendo playero con aberturas y estampado de leopardo.

La modelo y empresaria estadounidense Hailey Bieber dio inicio al verano de 2026 desde una isla soleada, luciendo un atuendo playero de leopardo de archivo que inmediatamente se convirtió en la inspiración para las vacaciones de sus fans.

Una pieza de los archivos de Roberto Cavalli que data de 2003.

Hailey Bieber compartió en Instagram una serie de fotos de sus vacaciones en una isla tropical. La prenda más llamativa es un bañador de una pieza con estampado de leopardo de la colección Primavera/Verano 2003 de Roberto Cavalli. Esta pieza vintage presenta un espectacular escote que deja al descubierto su abdomen, con un elegante detalle de cordones cruzados.

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Los aficionados se ganaron en tan solo unas horas.

Los comentarios no se hicieron esperar. «¡Qué alegría vivir al mismo tiempo que Hailey Bieber!», escribió una fan. «Impresionante», resumió otra. La prenda con estampado de leopardo se viralizó rápidamente en plataformas de moda y paneles de inspiración, catapultando los archivos de Cavalli al primer plano con la misma fuerza que cualquier colección reciente.

El estampado de leopardo como sello distintivo de la temporada.

En las últimas temporadas, Hailey Bieber se ha consolidado como una de las figuras más atrevidas del mundo de la moda playera, luciendo conjuntos vaporosos, estampados de conchas marinas y creaciones exclusivas de Pucci, entre otras opciones vanguardistas. Este bañador de una pieza con estampado de leopardo forma parte de una tendencia más amplia para el verano de 2026: el resurgimiento del estampado de leopardo y del bañador de una pieza como prenda imprescindible de la temporada.

Desde los archivos de Roberto Cavalli de 2003 hasta una isla tropical, a Hailey Bieber le bastó con poco para revivir una tendencia. El estampado de leopardo está de vuelta, el monokini con aberturas es imprescindible y los tableros de inspiración para las vacaciones de 2026 ya tienen su imagen predilecta.