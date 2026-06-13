Con un look minimalista, Katie Holmes acapara todas las miradas en Nueva York.

La actriz, directora y productora estadounidense Katie Holmes ha demostrado una vez más ser una de las figuras más elegantes de la moda estadounidense. Recientemente causó sensación en la cena de artistas del Festival de Tribeca en Nueva York. Y su atuendo, un diseño íntegramente de una prestigiosa casa de moda parisina, generó de inmediato un sinfín de comentarios.

Una camiseta sin mangas de lino con cuello de cristal

Para esta velada tan especial, Katie Holmes optó por una sencilla camiseta de tirantes de lino en un tono suave y luminoso, entre dorado y beige. El escote está adornado con un discreto ribete bordado con cristales. El detalle que marca la diferencia es el corte elegido. En lugar de elegir la versión ajustada, que se ha convertido en un básico de la alfombra roja en 2026, Katie Holmes prefirió una silueta más holgada que se ajusta suavemente al cuerpo sin oprimirlo. Esta decisión le da al look un aire relajado e informal, a pesar de la solemnidad del evento.

Pantalones de pierna ancha, su sello distintivo en negro.

Para complementar la camiseta sin mangas, la actriz se mantuvo fiel a una de sus prendas favoritas: pantalones negros de pierna ancha y corte fluido. Es una silueta que ha lucido con frecuencia en las últimas temporadas, desde presentaciones de moda hasta ceremonias de premios, convirtiéndola en uno de sus sellos estilísticos más reconocibles.

El elemento que realza la silueta es el cinturón. De la colección Primavera/Verano 2026 de la casa de moda francesa, luce un tono chocolate intenso que rompe sutilmente con la paleta neutra del resto del conjunto. Un detalle aparentemente insignificante, pero que estructura visualmente toda la silueta.

Zapatos de tacón con puntera reforzada y un bolso de estructura redonda.

Para el calzado, Katie Holmes optó por uno de los modelos más emblemáticos de la firma: el zapato de tacón con puntera reforzada, con su empeine en color crema-beige y puntera blanca en contraste. Esta pieza icónica le confiere al conjunto un aire de alta costura y un marcado toque gráfico. Estos zapatos, que se han reinterpretado durante décadas, son un clásico que los amantes de la moda reconocen al instante.

La actriz lleva en la mano un bolso de hombro estructurado de forma redondeada, típico de los diseños de esta temporada. Esta pieza, presentada en el último desfile de primavera/verano en París, ya se perfila como una de las más codiciadas del año.

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El arte minimalista de Katie Holmes

Esta aparición acaparó tanta atención porque ilustra a la perfección la filosofía estilística que Katie Holmes ha cultivado durante años. Junto a su estilista de siempre, Brie Welch, la actriz ha convertido el minimalismo de alta costura en su sello personal. Lejos de las extravagancias de algunas alfombras rojas, ella siempre opta por prendas esenciales —camisetas de tirantes, camisas blancas, vaqueros rectos, abrigos estructurados— que realza mediante la elección precisa de tejidos y cortes.

Con este look, Katie Holmes vuelve a demostrar la elegancia seductora que posee. Y confirma que una sencilla camiseta de lino puede ser suficiente para crear una silueta chic y atemporal.