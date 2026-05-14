Con un vestido, Venus Williams causó sensación con sus brazos esculpidos.

La tenista estadounidense Venus Williams acudió al Kia Forum de Los Ángeles para "bromear" (o "tomar el pelo") al comediante, actor, guionista y productor estadounidense Kevin Hart, y logró la doble hazaña de hacer reír a todos los presentes e imponer una de las miradas más llamativas de la noche.

Un vestido rosa estilo Barbie

Para esta velada, Venus Williams eligió un vestido largo de un vibrante color rosa con un acabado patentado: un tejido brillante que creaba un efecto fluido con cada movimiento, acentuado por un detalle drapeado retorcido en la cintura. El corte, con su escote redondo y falda acampanada que llegaba por debajo de la rodilla, aportaba un aire retro y nostálgico, contrarrestado por el brillo ultramoderno del tejido. Unos zapatos de tacón metalizados de punta y un toque de joyería minimalista —un delicado collar y una pulsera— completaron el look.

Un corte de pelo bob que completa la "transformación".

Venus Williams también lució un nuevo peinado para la ocasión: un bob a la altura de los hombros con un flequillo tupido que le caía sobre los ojos. Este cambio respecto a su melena habitual le dio al look una dimensión aún más impactante: moderna, precisa y en perfecta sintonía con la energía de la velada.

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Brazos esculpidos que están causando sensación

Lo que acaparó tanta atención en las redes sociales como el propio vestido fue la forma en que Venus Williams lo lució. El corte sin mangas dejaba sus brazos completamente al descubierto, brazos esculpidos por años de entrenamiento intensivo. Esto nos recuerda que una mujer puede ser musculosa y que la fuerza física es parte integral del cuerpo femenino, sin necesidad de ser objeto de debate ni comentarios como una anomalía. La campeona encarna mejor que nadie la idea de que la fuerza y la elegancia no solo pueden coexistir, sino también complementarse.

Una semana de moda en dos actos

Este look llegó pocos días después de la Gala del Met de 2026, que Venus Williams copresidió. Para la ocasión, lució un vestido de malla de cristales Swarovski inspirado en un autorretrato del artista Robert Pruitt: una pieza significativa, una fusión de arte y homenaje familiar. Dos eventos, dos looks radicalmente diferentes, pero la misma mujer, igualmente imponente en ambos.

Desde la Gala del Met hasta el homenaje a Kevin Hart en una sola semana, Venus Williams demostró que se desenvuelve con la misma soltura entre el arte y la comedia que entre sets en la cancha. Y que el vestido rosa brillante, que lució con sus brazos tonificados y su nuevo corte de pelo bob, valía más que cualquier título.