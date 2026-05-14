"Un ángel": Bella Hadid acapara todas las miradas con un vestido de satén.

La modelo estadounidense Bella Hadid compartió una serie de fotos en Instagram que causaron furor en internet. En ellas, luce un vestido corto de satén y encaje, con su cabello rubio rizado enmarcando su rostro. Miles de fans elogiaron su look y no tardaron en comentar: "un ángel", "me encanta el cabello rubio".

Un look bohemio

El vestido que luce Bella Hadid no es una elección cualquiera: es un diseño hecho a medida. Presenta un escote en V pronunciado adornado con un delicado lazo, mangas acampanadas extragrandes y múltiples capas de encaje blanco. El tejido satinado, en tono crudo, le confiere un aire decididamente vintage, casi setentero. Un look que encarna a la perfección la tendencia del "renacimiento bohemio".

Rizos rubios que causan sensación

Más allá del vestido, fue el peinado de Bella Hadid lo que realmente acaparó todas las miradas. La modelo, habitualmente morena, optó por un rubio miel con rizos definidos y raya al medio. Su maquillaje sutil realzó sus ojos grises con un toque de delineador negro y labios nude. Esta transformación capilar no pasó desapercibida: los comentarios no tardaron en llegar, muchos de ellos elogiando esta "nueva dirección estética".

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Una aparición tras su notable ausencia en la Gala del Met.

Esta publicación llega pocos días después de la Gala del Met 2026, a la que Bella Hadid no asistió. La modelo se encuentra entre las celebridades que optaron por no participar en el evento de este año, junto con la actriz y productora estadounidense Zendaya y la actriz estadounidense Meryl Streep. Con este vídeo veraniego, filmado en un entorno soleado que se sitúa entre una cabaña y un espacio exterior florido, Bella Hadid regresa discretamente a las redes sociales y confirma su estatus como icono de la moda bohemia contemporánea.

Con su vestido de satén, sus luminosos rizos rubios y su aire veraniego, Bella Hadid demuestra una vez más que sabe marcar tendencia. Sus fans, sin duda, coinciden: sus comentarios unánimes — «un ángel», «me encanta el pelo rubio» — confirman el impacto de un look que encapsula a la perfección la estética bohemia del momento.