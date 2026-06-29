Hailey Bieber comparte una nueva y llamativa selfie con estilo veraniego.

La modelo y empresaria estadounidense Hailey Bieber compartió una nueva selfie en sus redes sociales, luciendo un look veraniego relajado que combina prendas deportivas con un corte minimalista.

Una nueva selfie compartida en Instagram

Hailey Bieber compartió su más reciente look con estilo en su cuenta de Instagram. Publicó una selfie en sus historias, tomada frente a un espejo en un ambiente deliberadamente informal. Este enfoque es característico del contenido que comparte con su comunidad: menos pulido que sus campañas oficiales, pero siempre diseñado para mostrar prendas específicas. Este estilo contribuye a la conexión especial que sus fans tienen con su comunicación digital.

Un bralette gris y negro con escote cuadrado.

La pieza central de este nuevo look es un sujetador deportivo bicolor en gris y negro. La prenda presenta un escote cuadrado con un diseño gráfico, uno de los cortes más de moda de las últimas temporadas dentro del estilo "athleisure", una fusión entre ropa deportiva y moda contemporánea. Hailey Bieber ha sido un claro ejemplo de esta "estética híbrida" durante varios años. Al lucir esta prenda en su selfie, extiende un estilo propio que ella misma ha ayudado a popularizar mucho más allá de sus propios seguidores.

Microshorts negros para completar la silueta

Para complementar este sujetador deportivo, Hailey Bieber optó por unos microshorts negros. Esta prenda, que se ha convertido en un auténtico clásico del vestuario urbano veraniego, amplía la paleta monocromática del conjunto, creando una sensación de unidad visual. Los microshorts son ahora muy populares entre las celebridades de su generación, que los han convertido en una pieza clave de sus looks casuales y deportivos. Se trata de un enfoque minimalista que se centra en cortes sencillos en lugar de en una profusión de detalles.

Una chaqueta gris para estructurar todo el conjunto.

Para completar su atuendo, Hailey Bieber añadió una chaqueta gris que combinaba a la perfección con el color de su sujetador deportivo. Este último elemento aporta una dimensión más estructurada al conjunto, equilibrando el estilo deportivo con una prenda más elegante. La combinación de prendas deportivas y una prenda más formal ilustra una fuerte tendencia actual: la mezcla de estilos, que transforma un atuendo deportivo en un look impecable para ocasiones más sofisticadas.

Un moño elegante y maquillaje minimalista.

Para su peinado, Hailey Bieber optó por un moño pulido y elegante que enmarcaba completamente su rostro. El "moño pulido" se ha convertido en uno de los peinados más compartidos en redes sociales, gracias a su aparente sencillez y a que favorece a todo el mundo. En cuanto a su maquillaje, se mantuvo fiel a su estilo minimalista habitual, buscando un acabado casi imperceptible.

Hailey Bieber vía Instagram Stories. 🥵 pic.twitter.com/ijOkhtD8k5 — Portal Hailey Bieber (@portalhaileybr) 23 de junio de 2026

Un sello estilístico perfectamente dominado.

Más allá de esta publicación individual, la selfie de Hailey Bieber ilustra un estilo personal que ha perfeccionado a lo largo de los años. Cultiva una estética minimalista y monocromática basada en cortes y tejidos sencillos. Esta coherencia visual se alinea con el movimiento más amplio del "lujo discreto" y transforma cada imagen compartida en un mini-editorial coherente. Este enfoque estratégico contribuye a que cada selfie sea un momento de comunicación auténtico.

Con su bralette gris y negro de escote cuadrado, sus microshorts a juego y su chaqueta gris estructurada, Hailey Bieber comparte otra selfie que encaja a la perfección con su estilo característico. Demuestra una vez más su dominio de la estética casual, donde cada detalle cuenta y donde la sencillez discreta destaca como el sello distintivo de un verdadero icono de la moda contemporánea.

